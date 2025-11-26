Se connecter  
Amazon veut détrôner Starlink avec une antenne 1 Gbit/s
Publié le: 26/11/2025 @ 14:52:12: Par Nic007 Dans "Internet"
InternetAmazon présente Leo Ultra , une nouvelle antenne satellite destinée aux entreprises et aux administrations . L'entreprise lance une phase de tests privés avant son lancement commercial l'année prochaine. Le format 20 x 30 pouces témoigne de la volonté de concurrencer Starlink en misant sur les hautes performances et des intégrations réseau spécifiques. Amazon décrit Leo Ultra comme l'appareil le plus rapide de sa gamme, avec des vitesses de téléchargement allant jusqu'à 1 Gbit/s et des vitesses d'envoi allant jusqu'à 400 Mbit/s simultanément. Son antenne intègre des fonctions de réseau privé et des connexions directes à Amazon Web Services , ce qui la distingue des systèmes satellitaires les plus courants. En plus du modèle principal, deux versions plus compactes sont disponibles. L' antenne Pro de 11 pouces offre des vitesses de téléchargement allant jusqu'à 400 Mbit/s , tandis que la version Nano de 7 pouces atteint 100 Mbit/s . Amazon n'a pas encore communiqué le prix ni la disponibilité de ces trois modèles .

Le kit de performance actuel de SpaceX offre une vitesse de téléchargement d'environ 400 Mbit/s, soit la moitié de la capacité annoncée pour Leo Ultra . SpaceX prévoit également de lancer les satellites V3 de nouvelle génération , avec une bande passante totale estimée à 1 Tbit/s .Amazon met également l'accent sur la sécurité . Les fonctions de réseau privé peuvent représenter un avantage par rapport aux liaisons géostationnaires non chiffrées encore utilisées par certaines entreprises. Des études récentes menées par l'Université de Californie à San Diego et l'Université du Maryland ont mis en évidence des vulnérabilités permettant l'interception de données sensibles telles que les appels VoIP , les SMS , les identifiants de connexion et les courriels d'entreprise . Il est donc tout à fait logique qu'Amazon se concentre également sur ces aspects.

Le véritable test aura lieu lors du lancement commercial , lorsque la disponibilité et le coût des antennes Leo pourront être évalués . En bref, Starlink ne restera pas longtemps sans concurrents de taille, et la concurrence a toujours été bénéfique pour nous, utilisateurs. Il reste à voir si (et éventuellement quand) le lancement de Leo sera mondial .
