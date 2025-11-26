Chute de moitié des FPS dans les jeux ? C’est juste une mise à jour de Windows 11.

La mise à jour d'octobre pour Windows 11, KB5066835, a provoqué une vague de frustration chez les joueurs. Après son installation, de nombreux utilisateurs ont signalé des chutes soudaines de la fréquence d'images dans des jeux qui fonctionnaient auparavant de manière fluide, même sur du matériel performant. Cependant, l'ampleur réelle du problème restait inconnue. Digital Foundry a mené des tests et constaté que, dans des jeux comme Assassin's Creed : Shadows, le nombre d'images par seconde pouvait chuter jusqu'à 50 %. Face à l'ampleur du problème, Nvidia a publié un correctif d'urgence, mais la confiance des joueurs envers Windows 11 a de nouveau été ébranlée. Digital Foundry a effectué des tests sur une configuration équipée d'un processeur Ryzen 7 9800X3D et d'une carte graphique RTX 5090. Avec les paramètres 4K, les graphismes au maximum et le DLSS en mode qualité, le jeu fonctionnait parfaitement avant la mise à jour. Après le patch, la fréquence d'images a chuté de 72 à seulement 34 images par seconde. D'autres scénarios de jeu ont également été testés, et dans chacun d'eux, les différences étaient frappantes. La stabilité de l'image a également diminué, entraînant des ralentissements et des saccades notables. Digital Foundry a critiqué Microsoft pour son manque de tests approfondis de la mise à jour et sa réaction tardive. Le site a suggéré que le problème pourrait être lié à la compatibilité DirectX, mais a également souligné l'importance du manque de transparence et de coopération entre le géant de Redmond et les fabricants de GPU.
Nvidia précise que le correctif n'a pas été entièrement certifié, ce qui signifie que de nouveaux bugs peuvent apparaître. Le fabricant recommande une réinstallation complète du pilote, de préférence après avoir désinstallé l'ancien et redémarré le système. Ce problème érode une fois de plus la confiance des joueurs envers Windows en tant que plateforme de jeu. Des mises à jour trop fréquentes, des tests de compatibilité insuffisants et un rythme de publication des correctifs trop soutenu incitent certains utilisateurs à se tourner vers des alternatives. Nombreux sont ceux qui considèrent le correctif d'urgence de Nvidia comme une solution temporaire, et non comme une garantie de stabilité. Parallèlement, certains estiment que les géants du matériel informatique et les distributeurs de jeux vidéo devraient être informés à l'avance des modifications prévues du système d'exploitation afin qu'ils puissent adapter leurs pilotes. En l'état actuel des choses, Windows 11 présente encore de sérieux problèmes dans le domaine du jeu vidéo, même sur du matériel haut de gamme.
