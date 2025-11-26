Le processeur phare Intel Core Ultra 9 386H testé et il surpasse AMD !

Les premiers résultats de la version quasi-finale du processeur Intel Core Ultra 9 386H de la famille Panther Lake ont fuité en ligne. Bien que sa présentation officielle au CES 2026 ne soit pas prévue avant un certain temps, il semble d'ores et déjà qu'Intel prépare une offensive majeure sur le marché mobile. Le dernier test Geekbench 6 montre que le 386H non seulement égale, mais surpasse même les APU Strix Halo haut de gamme d'AMD.Les fuites précédentes étaient basées sur des prototypes ES, qui ne reflètent généralement pas les fréquences d'horloge et les performances réelles du produit final. Cette fois-ci, il s'agit d'une puce quasiment standard installée dans le futur ordinateur portable Acer Predator Helios PHN16S-151. Elle est associée à 64 Go de RAM, probablement de la mémoire SO-DIMM DDR5, du moins si l'on en croit les versions précédentes de l'Helios.L'Intel Core Ultra 9 386H est un processeur haut de gamme à 16 cœurs, composé de quatre cœurs P performants, de huit cœurs E à basse consommation et de quatre cœurs LP-E basse consommation. Sa fréquence de base est de 2,10 GHz, avec une fréquence turbo pouvant atteindre 4,9 GHz. L'unité testée a maintenu une fréquence stable entre 4,6 et 4,7 GHz lors des tests Geekbench. Ce processeur dispose également de 18 Mo de cache L3 et de 8 Mo de cache L2, et sa partie graphique intégrée est composée de quatre unités Xe3 (les modèles Panther Lake plus performants en possèdent jusqu'à 12).
Le processeur Intel Core Ultra 9 386H a obtenu 2 845 points au test monocœur et 15 407 points au test multicœur. Ce résultat lui permet de surpasser l'AMD Ryzen AI Max+ 395 Strix Halo, doté de 16 cœurs Zen 5 et de 32 threads. De plus, le nouveau Panther Lake fait également mieux que les Core i5-14600KF, Core i9-14900HX, Core Ultra 9 285H, Ryzen AI Max+ 370 Strix Point et Core Ultra 7 268V (Lunar Lake). Si ces résultats sont confirmés, Intel pourrait bien faire un retour en force et prendre la tête du segment des processeurs mobiles haut de gamme pour la première fois depuis longtemps. Panther Lake devrait offrir des performances supérieures de plus de 50 % à la génération précédente, non seulement en termes de puissance brute du processeur, mais aussi au niveau des graphismes Xe3 et de l'accélération IA. Intel entend clairement contrer l'offensive d'AMD sur le marché des APU grâce à ses puissants iGPU, et les premiers signes laissent présager une concurrence féroce.
La présentation officielle de la série Core Ultra 300 (Panther Lake) aura lieu au CES 2026 le 5 janvier, mais il faudra probablement patienter encore un peu avant de voir arriver des ordinateurs portables équipés de ces processeurs. Si les fuites se confirment, nous assisterons à l'un des lancements de processeurs mobiles les plus attendus de ces dernières années.
