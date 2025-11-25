Zorin OS accueille près d'un million d'utilisateurs de Windows en cinq semaines.

Les statistiques record de téléchargement de Zorin OS 18 montrent à quel point le paysage du marché des systèmes d'exploitation change radicalement suite à la fin du support de Windows 10. Les créateurs de la distribution ont annoncé qu'en seulement cinq semaines, le nombre de téléchargements avait dépassé le million. Les données télémétriques indiquent que plus de 78 % des installations proviennent d'ordinateurs fonctionnant auparavant sous Windows. Cette croissance fulgurante ne reflète pas l'ampleur de la migration, mais plutôt un mécontentement généralisé à l'égard des politiques de Microsoft. Zorin OS développe depuis des années l'idée d'une transition simplifiée de Windows vers Linux. La dernière version s'inscrit dans cette tendance, en privilégiant l'intuitivité et la fluidité d'utilisation. L'interface a été entièrement repensée. Son agencement rappelle celui de Windows 11, agrémenté de touches stylistiques inspirées de macOS. Des commandes de fenêtre redessinées et des animations modernisées lui confèrent une identité propre. Le système intègre également un système de mosaïque natif, fonctionnant sans aucun module complémentaire.
Les nouvelles fonctionnalités de Zorin OS 18 mettent l'accent sur l'utilisation quotidienne des services Internet. L'installateur d'applications Web progressives permet d'ajouter des outils comme Office 365, Teams, Google Docs et Photoshop Web sous forme d'icônes accessibles directement depuis le système, sans avoir à ouvrir de navigateur. L'intégration avec OneDrive simplifie la migration de votre environnement de travail, et l'expérience utilisateur des applications Windows a été améliorée. Wine reste la base du système, mais les paramètres par défaut sont conçus pour exécuter un maximum de programmes sans modifications supplémentaires. L'essor du jeu vidéo, qui profite à l'environnement Linux, se fait également sentir en coulisses. La prise en charge de Proton par Valve a permis de lever les obstacles qui, pendant des décennies, ont dissuadé les joueurs d'utiliser Linux.
Zorin OS 18 intègre des fonctionnalités qui simplifient son utilisation pour les professionnels. L'application Fichiers propose désormais une option « Recherche partout », facilitant la gestion des arborescences de dossiers volumineuses. Le système offre également la connexion RDP à distance, un atout majeur pour les utilisateurs d'infrastructures Windows. La gestion audio Bluetooth est désormais assurée par la pile PipeWire, pour une transmission plus rapide et plus stable. Cette version à support long terme bénéficiera de mises à jour jusqu'en 2029. La fin du support de Windows 10 a poussé de nombreux utilisateurs à chercher une alternative. Microsoft promeut activement Windows 11 depuis deux ans, mais ses exigences matérielles, ses nombreux processus en arrière-plan, les préoccupations croissantes concernant la protection de la vie privée et ses fonctionnalités controversées basées sur l'IA ont suscité une opposition. La combinaison de ces facteurs explique l'intérêt record porté à Zorin OS. Ce phénomène est illustré par les statistiques : plus de 780 000 téléchargements effectués directement depuis Windows lors d'une seule phase de test.
Le marché des ordinateurs de bureau reste dominé par Windows, mais l'intérêt croissant pour les alternatives témoigne d'une évolution des mentalités. L'écosystème du jeu Linux a connu une forte croissance suite au succès de Steam Deck et à l'arrivée de SteamOS. Des distributions comme Zorin, destinées aux utilisateurs déçus par le développement de Windows 11, tirent profit de cette tendance.
