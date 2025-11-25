Se connecter  
L'iPad mini 8 sera doté d'un écran OLED.
Publié le: 25/11/2025 @ 17:03:55: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleApple déploie progressivement la technologie OLED sur ses appareils les plus abordables, à commencer par l'iPad mini 8. Cette tablette compacte devrait offrir un écran nettement supérieur à celui de l'iPad mini 7, tout en conservant le même format. Selon un rapport récent, sa sortie est prévue pour le troisième ou le quatrième trimestre 2026, sous réserve du calendrier de production des dalles OLED de Samsung. D'après ETNews, l'iPad mini 8 sera doté d'un écran de 8,4 pouces, Samsung devant lancer la production en série des dalles en juillet prochain. Le passage de l'écran IPS LCD de l'iPad mini 7 à l'OLED constituera une avancée majeure, d'autant plus qu'Apple n'envisage pas d'utiliser la technologie mini-LED. Cependant, l'iPad mini 8 ne bénéficiera pas d'une technologie LTPO complète. Apple privilégiera une dalle luminescente monocouche plus abordable, avec un substrat LTPS. Par conséquent, la prise en charge de ProMotion n'est pas attendue sur l'iPad mini 8.

De plus, l'écran ne bénéficiera pas de la technologie OLED tandem, contrairement aux iPad Pro 11 et 13 pouces. Si Apple avait fait un autre choix, l'intérêt d'acheter un iPad Pro pour son écran plus performant aurait été quasiment nul. Apple prévoit également de moderniser l'iPad Air avec l'OLED, mais cette mise à jour n'est pas attendue avant 2028. Selon un expert du secteur, cette transition technologique prendra plusieurs années et les acheteurs d'iPad mini 8 doivent s'attendre à une augmentation de prix liée à la technologie OLED. Cependant, cette hausse était tout à fait prévisible : les dalles OLED sont nettement plus chères que les écrans LCD, ce qui aura un impact sur le prix de la tablette.
