Lenovo prévient que le prix des PC augmentera en 2026.

Le marché des PC traverse actuellement une période difficile : l’essor fulgurant de l’intelligence artificielle (IA) engendre une demande explosive de mémoire, provoquant une pénurie rapide de mémoires HBM, DDR, LPDDR et GDDR. Les fournisseurs de toute la chaîne d’approvisionnement se préparent déjà à d’importantes hausses de prix, mais Winston Cheng, directeur financier de Lenovo, a déclaré que l’entreprise avait anticipé la situation en achetant des volumes massifs de composants afin d’éviter de répercuter la hausse des coûts sur les détaillants et les utilisateurs finaux. Le premier fabricant mondial de PC maintient ses stocks de composants à un niveau environ 50 % supérieur à la normale. Selon Winston Cheng, interrogé par Bloomberg, la construction rapide de centres de données dédiés à l’IA fait grimper les prix des composants pour l’électronique grand public, mais Lenovo compte bien tirer profit de ses stocks pré-assemblés.
Grâce à ces achats importants, l'entreprise a pu surmonter les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ce trimestre sans aucun impact. Cependant, Lenovo prévient qu'elle devra probablement prendre des mesures supplémentaires en 2026, le marché entrant dans un « supercycle » prolongé de la mémoire. Bien qu'un représentant de l'entreprise n'ait pas précisé l'impact de cette pénurie sur les appareils grand public, il est d'ores et déjà évident que les ordinateurs portables et les PC de bureau pré-assemblés seront touchés. Étant donné que Lenovo est l'un des principaux acteurs du secteur, des hausses de prix sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement sont quasiment inévitables. C'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui souhaitent mettre à niveau leur PC.
