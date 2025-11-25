La Nintendo Switch 2 a reçu une mise à jour de son système d'exploitation.

Nintendo a déployé une nouvelle mise à jour système pour la Nintendo Switch 2, apportant des correctifs ciblés et améliorant la stabilité générale de la console. La version 21.0.1, également disponible pour la Nintendo Switch originale, corrige un problème d'erreur (codes 2011-0301 et 2168-0002) lors du transfert de données entre la Switch et la Switch 2 via une connexion locale. Cette mise à jour résout également un problème de connexion Bluetooth qui pouvait survenir après la sortie de veille ou la désactivation du mode Avion. Ce problème, particulièrement gênant car il obligeait l'utilisateur à redémarrer la console, est désormais résolu.
Cette mise à jour étant mineure, elle n'apporte pas d'autres changements notables. Nintendo a publié des notes de version officielles qui abordent les problèmes de transfert de données système, de connexion des manettes sans fil et des périphériques audio Bluetooth, et font également état d'améliorations de la stabilité du système pour optimiser les performances. Il est possible que les développeurs aient apporté quelques modifications discrètes, mais elles sont manifestement négligeables pour les utilisateurs réguliers. Il est toutefois encourageant de constater que le constructeur identifie et corrige rapidement ces problèmes agaçants afin de garantir une utilisation aussi agréable que possible de la nouvelle console portable. Cette mise à jour est probablement la dernière de l'année.
