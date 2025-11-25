Valve prévoit une tarification orientée PC pour la Steam Machine

Valve prévoit un prix de lancement plus élevé pour la Steam Machine que pour les consoles actuelles. L'entreprise a indiqué à la chaîne spécialisée Linus Tech Tips que l'appareil sera commercialisé au prix d'un PC. Selon Valve, un système de subventions croisées comme celui utilisé pour PlayStation ou Xbox n'est pas envisageable, car le matériel peut être utilisé comme un ordinateur pleinement fonctionnel, même sans achat de jeux. Cette analyse rejoint les propos de l'analyste de marché Daniel Ahmad : il souligne la hausse des coûts de stockage et des composants, la volatilité des chaînes d'approvisionnement et les droits de douane à l'importation, autant d'éléments qui rendent difficile une baisse des prix. Ahmad suggère que Valve visait peut-être initialement un prix similaire à celui de la PlayStation 5. Il soutient que les fabricants de consoles traditionnelles bénéficient d'une plus grande flexibilité grâce à leurs revenus récurrents, leur écosystème fermé et leurs vastes réseaux de distribution, des atouts dont Valve ne dispose pas.
