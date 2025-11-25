Test Deathless. The Hero Quest (PS5) - Un mélange de jeu de cartes à collectionner, roguelike et stratégie au tour par tour.

Publié le: 25/11/2025 @ 14:31:52: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Développé par 1C Game Studios et édité par For-Games CR LTD, Deathless: The Hero Quest est un roguelike de construction de deck de cartes, basé sur une structure de combat au tour par tour assez classique. Entièrement en 2D, il se déroule dans un univers médiéval-fantastique. Deathless: The Hero Quest ne brille pas par son scénario, et c'est bien dommage. En résumé, nous évoluons dans un monde fantastique nommé Belosvet, et notre mission consiste à vivre quatre « campagnes » qui s'apparentent à un parcours initiatique. Quatre, comme les quatre héros. Chacune a sa propre quête, ses propres dialogues, ses propres choix à faire et, bien sûr, son propre style de combat, qui se reflète ici dans le type de cartes qui composeront notre deck. Pour en revenir au récit, Deathless: The Hero Quest n'exploite pas pleinement son potentiel. S'inspirant d'un folklore slave méconnu et arborant un style graphique saisissant, le jeu peine à raconter une histoire convaincante, victime de sa propre structure procédurale. De plus, il est indéniable que le gameplay prend une place prépondérante, au détriment du récit et des personnages. C'est d'autant plus regrettable que le bestiaire et certains passages intrigants recèlent un potentiel certain. Ces étapes sont indiquées par les choix qui s'offrent à nous : des cartes graphiques accompagnées de courts textes décrivant la suite. Chaque choix façonnera littéralement le parcours du héros jusqu'à l'inévitable affrontement final contre le boss. Malheureusement, après quelques parties, l'intérêt pour le contenu des cartes s'estompe, nous laissant nous concentrer uniquement sur l'essentiel : les conséquences en jeu, sous forme de bonus et/ou de malus, voire les défis potentiels comme la rencontre, précoce ou tardive, avec un boss intermédiaire. Pour vous donner un aperçu plus détaillé des quatre héros, voici Varvara , une jeune chasseuse de trésors ; Vasilisa , une sorcière élémentaire capable d'invoquer des créatures ; Dobrynya , un chevalier errant et le « tank » du groupe ; et enfin Alyosha , un guerrier hybride maniant aussi bien l'épée que la magie. Comme vous pouvez le constater, le jeu recèle plusieurs éléments intéressants, mais l'évolution concrète des héros reste superficielle. En terminant leurs parcours respectifs, vous recevrez en récompense quelques éléments narratifs supplémentaires, destinés à étoffer un univers qui, malgré son charme initial, ne parvient pas tout à fait à convaincre.
