Test Sektori (PS5) - un shoot'em up multidirectionnel intense, rythmé par une...
Publié le: 24/11/2025 @ 14:28:02: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosDéveloppé par un ancien d'Housemarque (Returnal), Sektori est un shoot'em up à deux joysticks frénétique et explosif, psychédélique et résolument inspiré des jeux d'arcade. Ce titre nostalgique à l'esthétique moderne est porté par une bande-son techno percutante qui lui confère âme et rythme. Sektori est un jeu d'arcade pur et dur , et de ce fait, il accorde peu d'importance à la narration. Il n'y a aucune cinématique, et même l'histoire est quasiment inexistante. Pourtant… le jeu s'efforce de proposer un pseudo-récit, une justification écrite qui motive notre périple psychédélique et hallucinatoire à travers des ennemis variés, des projectiles aux couleurs éclatantes et des environnements en perpétuelle évolution. Sektori est un lieu, une forme d'être, une méthode de transformation. Sektori, c'est la recherche, l'élaboration et le façonnage. Sektori est le spectre de votre état initial. En mode Campagne, vous entreprendrez un voyage pour atteindre votre véritable état de conscience. Choisissez votre vaisseau, atteignez votre plein potentiel et repoussez toutes les limites. Nous avons choisi de retranscrire fidèlement l'introduction narrative du mode principal afin de vous donner un aperçu de la vision de Sektori et de la manière dont il se présente au joueur. En bref, une fois la campagne lancée, vous serez confronté à une série de combats palpitants qui vous mèneront inexorablement, sauf en cas de game over quasi inévitable, jusqu'à l'affrontement final contre le boss. De quoi satisfaire les fans du genre grâce à sa variété et à son niveau de difficulté élevé.
