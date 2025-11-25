Spotify s'apprête à procéder à de nouvelles hausses de prix

Spotify se prépare à une possible augmentation de prix aux États-Unis début 2026. Selon des sources citées par le Financial Times , la plateforme a déjà défini un calendrier pour la mise à jour des tarifs d'abonnement. Cette évolution fait suite aux augmentations introduites il y a quelques mois et reflète la pression des maisons de disques, qui exigent des tarifs plus proches de l'inflation . Les revendications de l'industrie du disque s'appuient sur une comparaison avec des services comme Netflix , qui pratiquent des tarifs plus élevés que le streaming musical. Les maisons de disques jugent les tarifs actuels insuffisants et demandent une révision. Aux États-Unis, Spotify Premium coûte 11,99 $, soit environ 11,20 €, tandis qu'Apple Music est proposé à 10,99 $. Ces tarifs constituent le point de départ des discussions avec le secteur, et il est fort probable qu'une hausse aux États-Unis entraîne également des augmentations en Italie (et dans le reste du monde). Après tout, cela s'est déjà produit par le passé. Ce débat remet au premier plan la question du rapport entre les coûts des services et la rémunération des producteurs de musique . Il reste à voir comment Spotify gérera une nouvelle augmentation de prix sur un marché déjà sensible aux hausses de tarifs .
