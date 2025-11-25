Publié le: 25/11/2025 @ 14:23:50: Par Nic007 Dans "Programmation"
L'annonce de Claude Opus 4.5 intervient dans un contexte de forte concurrence entre les laboratoires d'IA . Anthropic privilégie un modèle de codage axé sur la fiabilité, mais la sécurité présente quelques lacunes . La dernière version de Claude est capable de gérer des tâches complexes, des feuilles de calcul aux recherches structurées, et prend également en charge les applications de bureau. Cependant, des inquiétudes persistent quant à la manière de remédier aux vulnérabilités qui affectent l'ensemble du secteur. L'entreprise présente Opus 4.5 comme un modèle plus robuste pour les tâches nécessitant une interaction avec des fichiers, des navigateurs et des applications de bureau. Parmi les nouvelles fonctionnalités figurent une gestion étendue de Claude Code et des intégrations avec Excel et Chrome . Anthropic aborde également le problème des attaques par injection rapide , qui consistent à insérer des instructions malveillantes dans les données traitées par le modèle. L'entreprise préconise un renforcement de la sécurité, tout en reconnaissant que plusieurs attaques continuent de contourner les protections actuelles.
Les tests présentent des résultats mitigés . Lors des tests de programmation malveillante, avec 150 requêtes enfreignant les règles, le modèle a rejeté 100 % des actions. Cependant, les performances diminuent dans d'autres contextes : avec Claude Code, le taux de rejet dépasse légèrement 78 % , tandis qu'avec les opérations informatiques, il plafonne à 88 % . Parmi les exemples cités figurent des demandes relatives à la surveillance non autorisée , à la collecte de données et à la production de contenus offensants. Les documents mentionnent également des instructions visant à constituer des listes sensibles ou à rédiger des courriels d'extorsion à l'aide d'applications installées sur l'appareil. Cela souligne la complexité de la conception de systèmes véritablement fiables pour les activités impliquant une utilisation directe de l'ordinateur. La course à l'efficacité exige un travail constant pour se prémunir contre les abus et les comportements indésirables, un aspect qui requiert une attention soutenue, alors que de nombreuses entreprises semblent privilégier la première place . Anthropic mérite donc d' être saluée pour avoir mis l'accent sur bien plus que les seuls aspects positifs.
Les tests présentent des résultats mitigés . Lors des tests de programmation malveillante, avec 150 requêtes enfreignant les règles, le modèle a rejeté 100 % des actions. Cependant, les performances diminuent dans d'autres contextes : avec Claude Code, le taux de rejet dépasse légèrement 78 % , tandis qu'avec les opérations informatiques, il plafonne à 88 % . Parmi les exemples cités figurent des demandes relatives à la surveillance non autorisée , à la collecte de données et à la production de contenus offensants. Les documents mentionnent également des instructions visant à constituer des listes sensibles ou à rédiger des courriels d'extorsion à l'aide d'applications installées sur l'appareil. Cela souligne la complexité de la conception de systèmes véritablement fiables pour les activités impliquant une utilisation directe de l'ordinateur. La course à l'efficacité exige un travail constant pour se prémunir contre les abus et les comportements indésirables, un aspect qui requiert une attention soutenue, alors que de nombreuses entreprises semblent privilégier la première place . Anthropic mérite donc d' être saluée pour avoir mis l'accent sur bien plus que les seuls aspects positifs.
Plus d'actualités dans cette catégorie
14-11Pour la première fois de l'histoire, l'intelligence artificielle a piraté de grandes entreprises de manière autonome.
13-11OpenAI accélère : GPT-5.1 est disponible avec 2 modèles, 8 personnalités et l'ancien GPT-5 n'est plus prisé.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité