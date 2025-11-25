YouTube Music Recap 2025 nous surprend avec un chat qui transforme notre écoute en images à partager.

YouTube Music lance Recap 2025 , une publication qui s'appuie sur une analyse critique des données d'écoute. L'introduction conserve sa structure classique, mais y ajoute des outils pour faciliter l'interprétation des informations recueillies. Cette fonctionnalité apparaît dans la section « Votre récapitulatif » de l'application, accessible en appuyant sur l'avatar en haut à droite, et résume votre activité musicale jusqu'en novembre, offrant un aperçu de base sans alourdir l'expérience. Le parcours Recap commence par des données générales, telles que le temps d'écoute total et la plus longue série d' écoutes consécutives, puis affiche les chansons les plus écoutées ainsi qu'une playlist personnalisée qui inclut les mois de septembre à novembre 2025. Une section dédiée met en avant les artistes les plus écoutés grâce à un calendrier quotidien et au « Passeport Musical » , qui indique l'origine géographique des artistes. YouTube Music propose également des classements des cinq meilleures chansons , des albums préférés, des genres les plus fréquents et du contenu de podcasts, présentés dans un carrousel qui permet de parcourir les données sans suivre un ordre rigide.
L'élément le plus distinctif de Recap 2025 devrait être le chat Ask Music , une interface conversationnelle qui utilise votre historique d'écoute pour créer des réponses graphiques à des questions prédéfinies ou libres. Le chat propose des analyses comme « Comment mes goûts musicaux ont-ils évolué au cours de l'année ? » ou « Quel animal représente le mieux mes préférences musicales ? », et génère des images à partager à partir des données collectées. Car désormais, si l'odeur de Gemini n'est pas omniprésente , Google n'est pas content. Nous disions « cela devrait » car c'est présent à l'étranger , mais pour l'instant nous ne le voyons pas en Belgique : est-ce une question de temps ou avons-nous vraiment été exclus ? Et Spotify Wrapped ? Il arrive aussi, probablement la semaine prochaine : Google a tout simplement commis une gaffe en le diffusant en avance.
