Google développe Aluminum OS , un projet visant à porter Android sur PC et à unifier les plateformes actuellement distinctes. Cette initiative découle des limites de ChromeOS , qui n'a pas réussi à s'imposer en dehors des établissements scolaires et des entreprises. Nous nous doutions déjà qu'il se tramait quelque chose, mais la stratégie se précise désormais grâce à des documents officiels et des références techniques qui indiquent un système basé sur Android et intégrant l'intelligence artificielle Gemini . Google souhaite proposer une plateforme adaptable à différents produits, des ordinateurs portables aux mini-PC . Une demande de candidatures publiée sur LinkedIn ces derniers mois montre que Google développe Android comme base d'un système unique, même dans le secteur des PC. L'entreprise poursuit ainsi la voie déjà empruntée avec des initiatives telles qu'Android XR , qui a quant à elle propulsé Android dans l'univers de la réalité mixte , faisant de lui le système d'exploitation « unique en son genre » de Google . L'offre décrit une plateforme dont l'intelligence artificielle est le cœur, conformément aux annonces faites lors du sommet Qualcomm, où Google a confirmé l'arrivée de la pile d'IA et des modèles Gemini également sur les ordinateurs. L'équipe est chargée de piloter les plateformes et appareils ChromeOS et Aluminium (basé sur Android), en collaboration avec les différentes parties prenantes et les partenaires externes. Elle travaille actuellement sur un nouveau système d'exploitation Aluminium, basé sur Android, et se concentre sur les appareils et expériences haut de gamme. Aluminium est un nouveau système d'exploitation conçu autour de l'intelligence artificielle (IA).
La feuille de route prévoit plusieurs formats : ordinateurs portables , convertibles , tablettes et boîtiers compacts . Les références aux gammes AL Premium et AL Mass Premium indiquent que Google envisage des produits plus onéreux que les Chromebooks actuels. La transition de ChromeOS vers le nouveau système nécessitera une période de coexistence entre les deux plateformes. Google assurera la maintenance des mises à jour pour les appareils non compatibles et définira une stratégie pour la transition vers l' environnement Android . Les rapports de bogues font référence à ChromeOS Classic , et non à Aluminum ChromeOS, ce qui indique que l'entreprise envisage une utilisation contrôlée de la marque existante sur la nouvelle plateforme Android. Les communications internes mentionnent également le nom Android Desktop , réservé aux environnements de développement. Les versions de test fonctionnent sur du matériel équipé d'Android 16 , la sortie officielle étant prévue pour 2026 et probablement compatible avec Android 17. Google teste Aluminum OS sur des appareils dotés de puces MediaTek Kompanio 520 et Intel Alder Lake , ce qui laisse entrevoir la possibilité de mettre à niveau certains Chromebooks. Le développement d' Aluminum OS représente une phase délicate pour Google, qui cherche à redéfinir son rôle dans l'industrie du PC grâce à une base technique plus homogène. Mais comme toujours, la différence viendra des applications , ainsi que de la capacité à gérer la transition sans pénaliser les particuliers, l'éducation et les entreprises : en bref, une tâche ardue , qu'il ne faut pas prendre à la légère.
