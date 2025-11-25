ChatGPT trouve automatiquement les meilleurs produits en quelques secondes

Publié le: 25/11/2025 @ 14:20:29: Par Nic007 Dans "Programmation"
OpenAI porte un nouveau coup à Amazon . La nouvelle fonction de recherche de produits de ChatGPT vise à réduire le temps passé à comparer les produits en ligne et à simplifier le processus de sélection. L'interaction se déroule comme une conversation qui s'adapte aux besoins exprimés par l'utilisateur. Cette fonctionnalité est déployée dès aujourd'hui sur l'application et la version web de ChatGPT pour tous les membres, des forfaits gratuits aux forfaits Pro, avec une utilisation quasi illimitée pendant les fêtes. L'objectif est de simplifier les décisions qui nécessitent souvent de consulter de nombreuses informations dispersées sur plusieurs sites marchands , afin qu'en 2025, plus personne n'ait à naviguer seul, sans l'aide de l'IA ! Cette fonctionnalité se concentre sur des catégories riches en données comme l'électronique , la cuisine et la maison , les sports et les activités de plein air , ainsi que la beauté et le jardinage. Le système analyse le web pour récupérer les spécifications , les avis , la disponibilité et les prix auprès de sources fiables. Au cours de la conversation, ChatGPT pose des questions ciblées pour définir le budget , les préférences et les fonctionnalités , affinant ainsi la sélection des produits suggérés. La plateforme affiche les résultats via une interface visuelle permettant d' exclure les articles non pertinents ou de demander des alternatives similaires . Cette approche simplifie le processus de recherche et réduit les étapes répétitives des recherches traditionnelles . Une fois l'analyse terminée, le système génère un guide d'achat personnalisé qui met en évidence les différences techniques, les compromis et les informations actualisées sur les fournisseurs. Vous pourrez ensuite accéder aux sites de vente et, prochainement, acheter directement via le paiement instantané auprès des détaillants participants .
Cette fonctionnalité est également disponible dans Pulse , le flux de suggestions pour les utilisateurs Pro qui propose des recherches liées aux conversations récentes. Cette intégration vise à offrir des informations en adéquation avec les centres d'intérêt émergents des utilisateurs . Ce service présente encore certaines limites : il peut se tromper sur des détails comme les prix et la disponibilité , il est donc toujours conseillé de vérifier sur les sites web des magasins. Les développeurs précisent que les conversations ne sont pas partagées avec les détaillants et que les résultats ne contiennent aucun contenu sponsorisé . Cette orientation témoigne de la volonté de transformer ChatGPT en un outil capable de gérer des tâches pratiques tout en maintenant une transparence quant à ses limitations, théoriquement au bénéfice de l'utilisateur. Les principaux responsables de cette évolution sont les sites d'avis et d'informations, et dans une certaine mesure même les boutiques en ligne, privées de leurs fonctionnalités propres, à l'exception de la finalisation de l'achat. Il reste à voir comment les habitudes évolueront une fois que les achats directs seront mis en place, et comment Amazon (et d'autres) réagiront, car ils sont très sensibles à cette question .
