La Chine possède des armes capables de détruire les câbles internet sous-marins.

Nous avons longuement abordé ici les problèmes liés aux coupures régulières de câbles sous-marins , qui déstabilisent l'infrastructure internet mondiale. Aujourd'hui, les États-Unis mettent en garde contre la Chine, qui a mis au point un nouveau dispositif idéal pour ce type de sabotage. Un nouveau rapport du Congrès américain souligne le risque croissant d'attaques contre les câbles sous-marins à fibres optiques, infrastructure par laquelle transite la quasi-totalité du trafic internet international. Selon ce document, la Chine intensifie le développement de technologies permettant d'endommager rapidement et difficilement les câbles, ce qui s'inscrit dans le cadre de la rivalité grandissante entre les deux puissances. Le rapport indique que des centres de recherche chinois affiliés à l'Armée populaire de libération ont breveté des mécanismes de sectionnement de câbles à grande profondeur. Le dispositif le plus perfectionné, présenté par le Centre chinois de recherche scientifique navale (dont nous avons déjà parlé ), fonctionne à environ 4 km de profondeur et peut même sectionner des câbles blindés (il est équipé d'une meule diamantée) sans avoir à remonter à la surface. Des brevets chinois décrivent également des dispositifs ressemblant à des ancres munies de lames ou de couteaux électriques, remorqués par des navires ou des véhicules télécommandés. Officiellement utilisés pour des réparations, ils peuvent en réalité servir au sabotage.
Le rapport décrit des cas de dommages matériels causés à des câbles par des navires affiliés à des entreprises chinoises. Le cas le plus médiatisé concerne le vraquier Yi Peng 3 qui, fin 2024, a dérapé son ancre sur plus de 160 km, interrompant les liaisons entre la Suède et la Lituanie, ainsi qu'entre l'Allemagne et la Finlande. Des manœuvres irrégulières et des informations floues concernant l'équipage ont fait naître des soupçons de sabotage. Les services de renseignement européens ont considéré ces incidents comme relevant d'opérations de la zone grise, c'est-à-dire des actions agressives n'entrant pas dans le cadre d'un conflit ouvert. Des analystes américains ont découvert des bases de données chinoises contenant des informations détaillées sur l'emplacement des câbles sous-marins à Taïwan. La commission estime que cela laisse supposer que des plans sont en cours d'élaboration pour perturber les communications taïwanaises en cas de crise dans le détroit de Taïwan. La Commission fédérale des communications a proposé des restrictions sur l'utilisation de matériel et de logiciels chinois dans les câbles reliant les États-Unis. Ces nouvelles règles comprennent des exigences de sécurité renforcées, des restrictions sur la participation d'entités provenant de pays considérés comme hostiles et une surveillance accrue de la construction de nouvelles routes.
