Prix ​​de la RAM catastrophique : un kit de 64 Go coûte désormais plus cher qu'une PS5

Le marché des composants informatiques rappelle les bouleversements survenus pendant la pandémie, mais l'ampleur des changements actuels a surpris même les acteurs les plus expérimentés du secteur. L'essor de l'IA a entraîné une consommation mondiale sans précédent de mémoires DRAM et NAND, dont les consommateurs subissent déjà les conséquences. Les prix de la DDR5 augmentent à un rythme jamais vu depuis des années. L'exemple le plus frappant est celui du kit G.Skill Trident Z5 Neo 6000 MT/s (64 Go), très populaire. Jusqu'à récemment, il coûtait entre 205 et 220 dollars aux États-Unis. Aujourd'hui, il est proposé sur Newegg à 599,99 dollars après réduction (son prix initial est de 640 dollars). Concrètement, cela représente une augmentation de prix de près de 190 % en seulement deux mois. 600 $ représentent plus du prix d'une PS5 Slim ou d'une Xbox Series X neuves, mais seulement 50 $ de moins que la PS5 Pro et un prix quasiment équivalent à celui de la carte graphique Radeon RX 9070 XT. La comparaison avec la mémoire haut de gamme d'il y a quelques mois est encore plus absurde : la Corsair Dominator Titanium 64 Go en édition limitée coûtait 349 $, et lors du Prime Day, on trouvait des kits DDR5 64 Go classiques jusqu'à 140 $. En Pologne, la situation est similaire : début septembre, la G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 32 Go 6000 MHz CL30 était disponible à 500 PLN ; aujourd'hui, son prix avoisine les 1 500 PLN.
Cette hausse des prix coïncide presque parfaitement avec les premiers signes d'une pénurie mondiale de mémoire pour le marché de l'IA . Les immenses centres de données, l'entraînement de modèles toujours plus volumineux et la croissance des commandes des géants de la tech ont entraîné une réorganisation des chaînes de production. Les principaux fabricants de DRAM se concentrent actuellement sur les entreprises, où les marges sont bien supérieures à celles du marché grand public. Les experts prévoient que cette situation pourrait perdurer jusqu'à fin 2026, les entreprises technologiques accélérant la course à l'armement vers l'intelligence artificielle générale. De ce fait, la mémoire risque de rester coûteuse, difficile d'accès et très sensible aux variations de prix pendant au moins l'année à venir. Le problème ne se limite pas à la RAM. Le marché connaît également une pénurie massive de supports de stockage. Les disques durs de grande capacité sont quasiment épuisés par le secteur des entreprises, et les commandes de modèles nearline de 20 à 30 To accusent des retards allant jusqu'à deux ans. Face à cette situation, l'intérêt pour les SSD moins chers, basés sur la mémoire QLC, croît, ce qui explique leur adoption rapide par les distributeurs et les intégrateurs.
Certaines entreprises ont même recours à des pratiques inhabituelles, comme la vente de mémoire vive en kit avec des cartes mères pour pallier le chaos logistique. On observe même dans les magasins des situations où les cartes microSD servent de substitut aux supports de stockage manquants, symbolisant l'ampleur de la crise. Il convient de rappeler que le marché de la mémoire a toujours fonctionné par cycles, alternant entre surproduction et pénuries graves tous les quelques années. Tout porte à croire que nous nous trouvons actuellement dans la phase la plus critique de la crise. Cependant, les prévisions divergent : les plus optimistes n’entrevoient un retour à des prix normaux, voire attractifs, qu’en 2027, lorsque les fabricants auront stabilisé leurs approvisionnements et commencé à déployer les technologies de nouvelle génération telles que la DDR6.
