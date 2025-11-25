Copilot bénéficiera d'une nouvelle fonction vocale qui facilitera l'utilisation de l'IA.

Suite à l'introduction de « Hey, Copilot », qui active Copilot, Microsoft développe une commande vocale permettant aux utilisateurs de mettre fin à une conversation et de désactiver l'assistant vocal. Ainsi, les utilisateurs pourront non seulement activer Copilot par la voix, mais aussi terminer une session en disant simplement « Bye, Copilot » ou « Goodbye, Copilot ». L'objectif est de simplifier l'interaction avec l'intelligence artificielle et de la rendre automatique. Au lieu de chercher l'option correspondante dans le menu, Copilot peut être quitté par commande vocale. Cette nouvelle fonctionnalité ne sera pas réservée aux ordinateurs équipés de Copilot+. Microsoft prévoit de la rendre accessible aux utilisateurs de Windows 10 et Windows 11 ayant accès à l'application Microsoft 365 Copilot. Une version préliminaire de cette fonctionnalité a probablement déjà été déployée auprès d'un groupe d'utilisateurs sélectionnés. Son lancement officiel est prévu pour décembre, bien que la date exacte n'ait pas encore été confirmée. Il est important de rappeler que les fonctionnalités vocales telles que « Hey, Copilot » et la « mot d'au revoir sémantique » sont non seulement pratiques pour les utilisateurs, mais contribuent également à améliorer la productivité et le confort de travail. Microsoft investit massivement dans le développement de son modèle d'IA, qui est constamment enrichi de nouvelles fonctionnalités.
Cette fois-ci, les innovations en IA s'invitent dans SharePoint qui, grâce à son intégration avec Copilot, peut fournir des réponses basées sur les métadonnées des sites web et poser des questions sur le contenu des listes Microsoft. Il permet également de créer rapidement des listes et des pages. Grâce à cela, Copilot peut désormais fournir des réponses basées sur l'ensemble des données de l'entreprise. Si vous souhaitez obtenir rapidement des informations sur une image dans SharePoint, il vous suffit de poser la question à Copilot et la réponse s'affichera instantanément. Microsoft Lists propose une nouvelle fonctionnalité : « Poser une question ». Elle permet aux utilisateurs de poser des questions sur les données des listes en utilisant le langage naturel. Plus besoin de trier manuellement ni de créer des vues complexes : Copilot extrait automatiquement les réponses pertinentes.
Cette fois-ci, les innovations en IA s'invitent dans SharePoint qui, grâce à son intégration avec Copilot, peut fournir des réponses basées sur les métadonnées des sites web et poser des questions sur le contenu des listes Microsoft. Il permet également de créer rapidement des listes et des pages. Grâce à cela, Copilot peut désormais fournir des réponses basées sur l'ensemble des données de l'entreprise. Si vous souhaitez obtenir rapidement des informations sur une image dans SharePoint, il vous suffit de poser la question à Copilot et la réponse s'affichera instantanément. Microsoft Lists propose une nouvelle fonctionnalité : « Poser une question ». Elle permet aux utilisateurs de poser des questions sur les données des listes en utilisant le langage naturel. Plus besoin de trier manuellement ni de créer des vues complexes : Copilot extrait automatiquement les réponses pertinentes.
Plus d'actualités dans cette catégorie
19-11Microsoft Azure a bloqué la plus grande attaque DDoS de l'histoire. 500 000 appareils n'ont pas pu y faire face.
30-10Les services de la console Xbox sont actuellement inaccessibles : Azure rencontre des problèmes.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité