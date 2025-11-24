Se connecter  
AMD augmente les prix de ses cartes graphiques. Ce n'est que le début de la crise.
Publié le: 24/11/2025 @ 16:55:47: Par Nic007 Dans "AMD"
AMDLa crise du marché de la mémoire persiste et se répercute sur d'autres secteurs. ASUS avait prévenu que cette situation pourrait entraîner une hausse des prix des ordinateurs portables et des PC de bureau, et l'on constate désormais une augmentation des prix des cartes graphiques. AMD a décidé de réagir. AMD a annoncé une hausse de 10 % du prix de ses cartes graphiques en raison de l'augmentation du coût de la mémoire. Cette augmentation concerne tous les GPU de sa gamme, y compris la série Radeon RX 9000. Par conséquent, les cartes basées sur l'architecture RDNA 4 ne seront plus disponibles à leur prix de vente conseillé initial. Pour rappel, l'année dernière, la situation était tout autre : AMD avait alors ramené les prix des Radeon RX 9000 à leurs niveaux d'origine. La hausse des prix semble liée à la situation instable de la mémoire DRAM, très demandée par les fabricants de solutions d'IA. NVIDIA, AMD et Intel utilisent tous de la mémoire GDDR, notamment dans les cartes graphiques, et la demande croissante de mémoire dans le secteur de l'IA a accentué les problèmes d'approvisionnement. Par conséquent, au lieu d'augmenter leur production, les fournisseurs de mémoire l'ont réduite, entraînant de nouvelles augmentations de prix.

Malgré la récente baisse des prix des cartes graphiques par rapport au prix de vente conseillé, les prix des modèles Radeon RX 9000 vont bientôt remonter. Par conséquent, les promotions actuelles représentent peut-être votre dernière chance d'acquérir ces puces à des prix raisonnables. C'est particulièrement vrai pendant le Black Friday et le Cyber ​​Monday, où vous pourrez faire de très bonnes affaires, surtout en cette période de crise. Il est important de noter que cette hausse de prix de 10 % concernera toutes les cartes graphiques des principaux partenaires de l'entreprise, tels qu'ASUS, Gigabyte et PowerColor. Face à l'augmentation du coût de la mémoire vive et à la demande croissante en mémoire dans le secteur de l'intelligence artificielle, AMD n'est pas la seule entreprise contrainte d'augmenter ses prix. Les fabricants augmentent non seulement les prix de leurs produits, mais envisagent également de suspendre la production de certaines cartes graphiques populaires. On ignore précisément quels modèles seraient concernés, mais il s'agit généralement de modèles de milieu de gamme ; on peut donc supposer que chez NVIDIA, il s'agirait par exemple des RTX 5050 et 5060.

Il n'est pas certain que ce soient les dernières hausses de prix pour les cartes graphiques. Selon certaines spéculations, la prochaine interviendra début 2026, c'est-à-dire très prochainement. À ce moment-là, AMD comme NVIDIA seraient prêts à suivre le mouvement. Toutefois, il est probable qu'un tel scénario ne se produise pas et que la crise soit maîtrisée d'ici là. Dans le cas contraire, l'ensemble du marché se trouverait dans une situation précaire.
