Google a fixé la date de la fin de l'Assistant sur Android, et c'est beaucoup plus proche qu'on ne le pensait.

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Google a fixé la date de la fin de l'Assistant sur Android, et c'est beaucoup p...
Publié le: 24/11/2025 @ 13:01:41: Par Nic007 Dans "Android"
AndroidGoogle s'apprête à dire adieu à Google Assistant sur Android, mais la transition ne sera pas immédiate. Un nouveau guide sur les pages d'assistance précise pour la première fois combien de temps il sera possible d'utiliser l'ancien assistant vocal avant le passage complet à Gemini . Une bannière sur le forum d'aide d'Android Auto indique que mars 2026 sera le dernier mois où l'Assistant Google restera actif sur les appareils mobiles. Le message explique que Gemini remplace l'assistant traditionnel sur la plupart des appareils et que les deux solutions coexisteront temporairement. La même page indique que Gemini gère les mêmes commandes qu'Assistant et propose un mode d'interaction plus intuitif. Les utilisateurs peuvent toujours choisir l'assistant à activer, mais le délai se réduit et les signes de changement se multiplient. En 2024, Google avait déjà commencé à supprimer plusieurs fonctionnalités historiques de l'Assistant , tandis que Gemini en avait absorbé un grand nombre.

L'échéance de mars 2026 signifie que l'Assistant ne fonctionnera que pendant quelques mois , après quoi il ne sera plus possible de revenir à la configuration précédente. Google n'annonce actuellement aucune exception ni prolongation du support. La voie semble toute tracée pour Google. Gemini devient la nouvelle interface conversationnelle de l'écosystème, tandis que Google Assistant se dirige vers sa disparition définitive. Il reste à voir comment les utilisateurs réagiront à ce changement tant attendu, mais néanmoins majeur, de l' expérience Android . Cependant, compte tenu de la qualité indéniable de Gemini, nous n'anticipons aucune révolte populaire.
« Spotify ouvre la porte aux playlists tie...
Plus d'actualités dans cette catégorie
20-11Android Auto change tout : des widgets de type smartphone arrivent.
13-11Google lève le blocage d'Android. Nous pourrons installer des applications provenant de sources autres que Google Play.
12-11Play Store : les applications peuvent désormais être désinstallées à distance.
12-11Android consommera moins de batterie. Les smartphones auront une autonomie prolongée.
06-11Android s'apprête à connaître une révolution mondiale : boutiques alternatives, paiements en ligne et commissions réduites.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Android Android
Google a fixé la date de la fin de l'Assistant sur Android, et c'est beaucoup plus proche qu'on ne le pensait.
Musique Musique
Spotify ouvre la porte aux playlists tierces : changer de playlist n’a jamais été aussi simple.
Google Google
Google intègre des publicités dans les réponses de son IA, et les utilisateurs n'apprécient pas ce qu'ils voient.
Navigateurs Navigateurs
Comet de Perplexity débarque sur Android : le navigateur IA qui ambitionne de détrôner Chrome
Droit Droit
Meta a dissimulé des preuves « causales » des méfaits des médias sociaux, selon des documents judiciaires américains.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?