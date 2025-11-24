Google a fixé la date de la fin de l'Assistant sur Android, et c'est beaucoup plus proche qu'on ne le pensait.

Google s'apprête à dire adieu à Google Assistant sur Android, mais la transition ne sera pas immédiate. Un nouveau guide sur les pages d'assistance précise pour la première fois combien de temps il sera possible d'utiliser l'ancien assistant vocal avant le passage complet à Gemini . Une bannière sur le forum d'aide d'Android Auto indique que mars 2026 sera le dernier mois où l'Assistant Google restera actif sur les appareils mobiles. Le message explique que Gemini remplace l'assistant traditionnel sur la plupart des appareils et que les deux solutions coexisteront temporairement. La même page indique que Gemini gère les mêmes commandes qu'Assistant et propose un mode d'interaction plus intuitif. Les utilisateurs peuvent toujours choisir l'assistant à activer, mais le délai se réduit et les signes de changement se multiplient. En 2024, Google avait déjà commencé à supprimer plusieurs fonctionnalités historiques de l'Assistant , tandis que Gemini en avait absorbé un grand nombre.
L'échéance de mars 2026 signifie que l'Assistant ne fonctionnera que pendant quelques mois , après quoi il ne sera plus possible de revenir à la configuration précédente. Google n'annonce actuellement aucune exception ni prolongation du support. La voie semble toute tracée pour Google. Gemini devient la nouvelle interface conversationnelle de l'écosystème, tandis que Google Assistant se dirige vers sa disparition définitive. Il reste à voir comment les utilisateurs réagiront à ce changement tant attendu, mais néanmoins majeur, de l' expérience Android . Cependant, compte tenu de la qualité indéniable de Gemini, nous n'anticipons aucune révolte populaire.
