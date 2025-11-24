Spotify ouvre la porte aux playlists tierces : changer de playlist n’a jamais été aussi simple.

Se connecter  
Publié le: 24/11/2025 @ 13:00:52: Par Nic007 Dans "Musique"
MusiqueL'intégration entre l' application mobile Spotify et le service de transfert de playlists TuneMyMusic simplifie la migration des collections musicales depuis d'autres plateformes, une étape importante pour de nombreux utilisateurs qui comparent les alternatives aux services de streaming. En bref, passer à Spotify est désormais encore plus simple . Cette nouvelle fonctionnalité n'introduit pas d'outil propriétaire, mais une connexion directe à TuneMyMusic , qui permet déjà d'importer des playlists depuis des services comme Tidal , YouTube Music , Qobuz , Beatport et Napster . Cette intégration évite de passer par des sites externes et permet d'importer directement depuis l' application Spotify . D'autres services, comme Soundiiz et SongShift , proposent des fonctionnalités similaires. Apple Music utilise SongShift pour sa fonction d'importation, lancée en août. Les solutions externes imposent souvent des limitations dans leur version gratuite, tandis que l'accès direct depuis la plateforme permet une utilisation complète du service sans restrictions, même si ce n'est que pour Spotify .

Cette fonctionnalité, déjà déployée à l'échelle mondiale , permet d'importer un nombre illimité de playlists sans quitter l' écosystème Spotify . L'objectif est clairement de faciliter la transition pour les utilisateurs d'autres services vers Spotify. La facilité avec laquelle nous pouvons désormais transférer nos bibliothèques d'une plateforme à l'autre confirme la demande du public pour une plus grande liberté . Cela ne résout pas les problèmes structurels du secteur, mais cela élimine l'un des obstacles qui dissuadent souvent les utilisateurs de passer d'un service à un autre.
