Google intègre des publicités dans les réponses de son IA, et les utilisateurs n'apprécient pas ce qu'ils voient.

Google intègre des publicités dans les réponses de son IA, et les utilisateur...
Publié le: 24/11/2025 @ 13:00:15: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleCertains utilisateurs ont commencé à voir des publicités dans les réponses générées par le mode IA de la recherche Google , signe que cette fonctionnalité n'est plus testée chez Google Labs . L'intégration de la publicité en elle-même n'est pas surprenante (Google dépend fortement de la publicité), mais la manière dont l'entreprise la gère soulève des questions. L'intégration de publicités ouvre un nouveau chapitre dans la relation entre les résultats organiques et le contenu sponsorisé . Google confirme la priorité accordée aux liens non payants , mais n'offre aucune option pour masquer les publicités, ce qui rend le mode IA moins flexible que la recherche traditionnelle. Des rapports indiquent que Google place les fiches sponsorisées en bas de la page générée par l'IA, laissant les résultats organiques en haut et sur les côtés de la réponse de Gemini . Auparavant, l'entreprise affichait les liens sponsorisés dans une barre latérale, mais elle les intègre désormais au flux de l'Assistant . Ce choix indique une structure qui privilégie le contenu non sponsorisé dans la configuration actuelle. Les images partagées par les utilisateurs n'affichent pas de publicités en haut, même si l'évolution future du modèle publicitaire de Google reste incertaine .

Ce nouveau comportement ne propose pas d'option pour masquer les résultats sponsorisés , une fonctionnalité disponible dans la recherche classique, ce qui limite la possibilité de contrôler l'affichage des publicités. Compte tenu de la saturation de la recherche Google par les publicités et les carrousels de toutes sortes au fil du temps, nous sommes assez sceptiques quant à la « propreté » du mode IA. Ces publicités ne touchent qu'une petite partie des utilisateurs , signe d'un déploiement progressif. Les signalements proviennent de plusieurs appareils équipés de l'application Google sur Android et iOS, mais l'entreprise n'a communiqué ni calendrier ni régions concernées.
