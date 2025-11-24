Comet de Perplexity débarque sur Android : le navigateur IA qui ambitionne de détrôner Chrome

Se connecter  
Comet de Perplexity débarque sur Android : le navigateur IA qui ambitionne de d...
Publié le: 24/11/2025 @ 12:59:27: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
NavigateursL'arrivée de Comet sur Android apporte aux smartphones un navigateur basé sur l'assistant IA de Perplexity . L'application intègre de nombreuses fonctionnalités déjà présentes sur ordinateur et permet d'interagir avec le contenu ouvert dans des onglets. Le mode vocal rend l'expérience plus immédiate et propose une approche différente de l' intégration Gemini -Chrome. Certaines fonctionnalités manquent encore, mais Perplexity a communiqué le calendrier prévu pour les prochaines mises à jour. La version Android de Comet conserve la configuration du navigateur de bureau. Les utilisateurs peuvent activer l' assistant intégré à tout moment et obtenir des explications ou des résumés du contenu des onglets. Le mode vocal fonctionne également sur les appareils mobiles et vous permet de commenter directement le contenu affiché. Les fonctionnalités actuelles offrent l'essentiel de l'expérience Comet sans nécessiter de composants supplémentaires.

En revanche, Perplexity ne propose pas encore la synchronisation de l'historique et des signets entre les versions mobile et de bureau. L'entreprise a inclus cette fonctionnalité dans sa feuille de route, et sa sortie est prévue dans les prochaines semaines. D'autres intégrations seront bientôt disponibles, notamment un mode vocal aux fonctionnalités étendues et un gestionnaire de mots de passe intégré . En attendant, l'application vous permet d'utiliser le gestionnaire de mots de passe d'Android .
