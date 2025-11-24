Meta a dissimulé des preuves « causales » des méfaits des médias sociaux, selon des documents judiciaires américains.

Selon Reuters, dans le cadre d'un projet de recherche de 2020 baptisé « Projet Mercury », des scientifiques de Meta (META.O) ont collaboré avec la société de sondages Nielsen afin d'évaluer l'effet de la désactivation de Facebook, selon des documents internes obtenus par Meta. À la grande déception de l'entreprise, « les personnes ayant cessé d'utiliser Facebook pendant une semaine ont rapporté une diminution des sentiments de dépression, d'anxiété, de solitude et de comparaison sociale », indiquent ces documents. Au lieu de publier ces résultats ou de poursuivre les recherches, Meta a interrompu ses travaux et a déclaré en interne que les conclusions négatives de l'étude étaient biaisées par le discours médiatique dominant à son sujet.
Malgré les propres travaux de Meta documentant un lien de causalité entre ses produits et leurs effets négatifs sur la santé mentale, la plainte allègue que Meta a déclaré au Congrès qu'elle n'était pas en mesure de quantifier si ses produits étaient nocifs pour les adolescentes. Meta exigeait que les utilisateurs soient pris en flagrant délit de tentative de trafic sexuel à 17 reprises avant de les exclure de sa plateforme, ce qu'un document décrivait comme « un seuil d'avertissement très, très, très élevé ».Dans un SMS datant de 2021, Mark Zuckerberg a déclaré qu'il ne dirait pas que la sécurité des enfants était sa principale préoccupation « alors que je me concentre davantage sur un certain nombre d'autres domaines, comme la construction du métavers ».
