Apple travaille sur iOS 27. Ce système risque de décevoir beaucoup de monde.

Apple travaille sur iOS 27, mais cette nouvelle version ne devrait pas apporter de changements majeurs. Selon Mark Gurman de Bloomberg, la mise à jour privilégiera la stabilité et l'amélioration des fonctionnalités essentielles plutôt que l'ajout de nombreuses nouveautés. Cette approche rappelle celle d'iOS 12, où la firme de Cupertino s'était principalement concentrée sur la correction de bugs et le déploiement de correctifs pour les fonctionnalités existantes. D'après Gurman, Apple souhaite réduire le code superflu, améliorer l'efficacité du système et corriger les bugs. Cette approche est similaire à celle de la mise à jour Mac OS X 10.6 Snow Leopard, reconnue pour sa stabilité et ses performances supérieures à la version précédente. C'est la première fois depuis longtemps qu'Apple privilégie les correctifs aux nouvelles fonctionnalités majeures, avec l'intention d'apporter uniquement des modifications mineures. Si iOS 27 se concentrera sur l'amélioration de la stabilité et la correction de bugs, il proposera tout de même quelques nouveautés, bien que peu nombreuses. Parmi elles, une refonte visuelle de Siri, qui se dotera d'un avatar ressemblant à l'icône du Finder. Les conversations avec Siri seront ainsi plus naturelles et l'outil comprendra mieux le contexte des requêtes des utilisateurs. Cette mise à jour est prévue pour iOS 26.4.
Apple travaille également sur un nouvel outil de recherche qui utilisera l'intelligence artificielle pour générer des réponses aux questions des utilisateurs. La fonctionnalité « Réponses du monde entier » permettra à Siri de proposer des réponses synthétiques aux requêtes, éliminant ainsi le besoin de résultats de recherche traditionnels basés sur des liens. Ces changements affecteront également certaines applications, notamment celles liées à la santé. Apple prévoit également une mise à jour de son application Santé+. Cette mise à jour offrira aux utilisateurs un accompagnement santé personnalisé grâce à l'intelligence artificielle. Cette fonctionnalité permettra d'accéder à des vidéos éducatives sur la santé et de recevoir des conseils sur le mode de vie. De plus, une fonction de suivi alimentaire sera ajoutée.
Apple travaille également sur un nouvel outil de recherche qui utilisera l'intelligence artificielle pour générer des réponses aux questions des utilisateurs. La fonctionnalité « Réponses du monde entier » permettra à Siri de proposer des réponses synthétiques aux requêtes, éliminant ainsi le besoin de résultats de recherche traditionnels basés sur des liens. Ces changements affecteront également certaines applications, notamment celles liées à la santé. Apple prévoit également une mise à jour de son application Santé+. Cette mise à jour offrira aux utilisateurs un accompagnement santé personnalisé grâce à l'intelligence artificielle. Cette fonctionnalité permettra d'accéder à des vidéos éducatives sur la santé et de recevoir des conseils sur le mode de vie. De plus, une fonction de suivi alimentaire sera ajoutée.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité