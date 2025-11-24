Google modifie ses notifications sur Gmail. Ce sera encore mieux maintenant.

Google souhaite moderniser les notifications sur Android, y compris pour Gmail. L'application affiche désormais un aperçu des pièces jointes sous forme d'images. Auparavant, les notifications ne contenaient que les informations de l'expéditeur, l'objet et un extrait du message. Désormais, la présence d'une pièce jointe téléchargeable sera également vérifiée. Une icône de trombone représentant les pièces jointes apparaîtra à côté de l'objet du message. Pour les messages contenant des photos ou des fichiers, la notification affichera des vignettes. Pour les fichiers PDF, un message texte s'affichera. Si le courriel contient plusieurs pièces jointes, leur nombre sera indiqué. Une solution similaire est déjà utilisée dans des applications de messagerie instantanée comme WhatsApp. Bien que cette fonctionnalité soit pratique et fonctionne bien pour les photos et les documents, lorsque nous recevons uniquement du texte, nous aimerions en voir un extrait plus long, voire le texte intégral, sans avoir à nous connecter à Gmail. Cette fonctionnalité n'est pas encore implémentée. Néanmoins, ce changement est positif, car il nous permet de vérifier si un message contient des pièces jointes, ce qui était impossible auparavant.
Ce ne sont pas les seuls changements concernant les notifications. Google a également amélioré leur fluidité et corrigé certains bugs. Ces modifications sont déployées progressivement ; par conséquent, tout le monde ne les recevra pas immédiatement. Pour en bénéficier, vous devrez télécharger la dernière mise à jour de l'application Gmail pour Android. Gmail a intégré des fonctionnalités d'IA destinées à améliorer l'expérience utilisateur, notamment en facilitant la rédaction des e-mails. Cependant, des inquiétudes concernant la sécurité des données des utilisateurs ont alimenté des allégations selon lesquelles les e-mails auraient été utilisés pour entraîner Gemini. Google a réagi en niant catégoriquement ces accusations et en précisant qu'aucune donnée n'est utilisée pour l'entraînement des modèles d'IA. Bien sûr, cela ne rassurera pas tout le monde, surtout à l'heure des fuites de données. Si vous ne croyez pas aux assurances de l'entreprise, il est judicieux d'envisager de désactiver la fonctionnalité d'IA.
