ChatGPT lance les discussions de groupe et change notre façon de communiquer en ligne.

ChatGPT lance les discussions de groupe et change notre façon de communiquer en...
Publié le: 21/11/2025 @ 19:12:34: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationL'arrivée des discussions de groupe dans ChatGPT représente une avancée majeure pour les utilisateurs collaboratifs du service. OpenAI les met à la disposition de tous les utilisateurs à travers le monde. Cette fonctionnalité introduit une nouvelle dynamique pour un chatbot, car ChatGPT analyse le déroulement de la conversation et décide quand intervenir ou rester silencieux . Pour créer une conversation de groupe , sélectionnez l'icône « Personnes » en haut à droite de l'application. Le système dupliquera la conversation en cours dans une nouvelle salle virtuelle. À partir d'ici, vous pouvez inviter jusqu'à 20 participants via un lien de partage. Lors de leur première inscription, chaque utilisateur choisit son nom, son nom d'utilisateur et sa photo pour être facilement reconnu. ChatGPT réagit lorsqu'une personne le mentionne directement ou lorsqu'il juge une contribution nécessaire. Il utilise également les réactions textuelles et les photos de profil pour générer des images personnalisées . La gestion des groupes s'effectue via un panneau accessible depuis la même icône.

Les utilisateurs peuvent ajouter ou supprimer des personnes, désactiver les notifications et définir des instructions spécifiques pour le chatbot. Les souvenirs personnels ne sont pas transférés des conversations individuelles et ChatGPT n'en crée pas de nouveaux dans les conversations de groupe. Les discussions de groupe utilisent GPT-5.1 Auto , un mode qui sélectionne automatiquement le modèle le plus approprié en fonction de la demande et de la disponibilité de chaque utilisateur. Le système applique des limites d'utilisation uniquement aux messages envoyés par le chatbot. OpenAI propose cette fonctionnalité comme un outil pour les activités partagées entre amis, famille ou collègues. Ceux qui organisent régulièrement leur travail ou leurs projets via ChatGPT la trouveront plus structurée, même si la question de l'intégration discrète du chatbot dans les interactions sociales entre personnes réelles reste posée. OpenAI étend le déploiement à ChatGPT Plus, Pro et même aux utilisateurs de la version gratuite , mais vous devrez mettre à jour l'application vers les dernières versions sur iOS et Android pour en profiter.
