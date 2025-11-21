Google souhaite organiser vos voyages (et vous permettre de tout réserver) grâce à sa nouvelle IA.

Se connecter  
Publié le: 21/11/2025 @ 19:11:27
GoogleGoogle a introduit Canvas en mode IA sous forme de barre latérale dédiée à la création et à l'organisation de contenu généré par les utilisateurs. Cet espace se transforme désormais en outil de planification de voyage : lorsque l'utilisateur indique le type de voyage qu'il souhaite organiser et les recommandations qu'il recherche, le bouton « Créer avec Canvas » apparaît . Dans Canvas, l'utilisateur voit les vols et les hôtels , ainsi que des photos et des avis provenant de Google Maps . L'interface affiche également des informations jugées pertinentes provenant de sites web tiers , concentrant ainsi dans une seule vue ce qui nécessiterait normalement de passer d'un onglet à l'autre dans le navigateur . Le système propose des suggestions correspondant à vos critères, notamment des comparaisons d'hôtels selon le prix et les équipements , ainsi que des idées de restaurants et d'activités optimisées en fonction des temps de trajet depuis l'établissement choisi. Vous pouvez modifier vos plans en posant des questions complémentaires , sans avoir à recommencer la recherche à chaque fois . Chaque canevas que vous créez reste disponible dans votre historique du mode IA , vous permettant ainsi de reprendre vos projets de voyage ultérieurement. Cette fonctionnalité est actuellement disponible sur ordinateur aux États-Unis et nécessite l' activation du mode IA expérimental ; elle n'est donc pas encore largement déployée.

La deuxième nouveauté concerne les capacités dites « agentiques » du mode IA , basées sur le projet interne Project Mariner . En résumé, l'utilisateur spécifie ce qu'il recherche et les contraintes qu'il souhaite respecter, et le mode IA recherche sur plusieurs plateformes de réservation et sites web pour trouver une disponibilité en temps réel correspondant aux critères. L'utilisateur peut choisir parmi différents partenaires tels que OpenTable , Resy , Tock , Ticketmaster , StubHub , SeatGeek , Vivid Seats , Booksy , Fresha et Vagaro . Le mode IA ne se contente pas de transmettre un lien , mais utilise ces services pour composer un éventail d' options répondant à la demande de l'utilisateur, à partir d'une simple requête textuelle . La fonctionnalité de réservation de restaurants arrive cette semaine aux États-Unis , sans qu'il soit nécessaire de s'inscrire à un programme de test comme Google Labs . Cependant, pour réserver des billets pour des événements locaux et prendre des rendez-vous (notamment dans le secteur de la beauté et du bien-être ), l'inscription reste pour l'instant indispensable.

Google annonce son intention d'intégrer prochainement les réservations de vols et d'hôtels à son service AI Mode . L'objectif est de permettre aux utilisateurs de décrire leurs besoins, de comparer différentes options et de consulter des informations telles que les horaires , les tarifs , les photos des chambres , les équipements disponibles et les avis . Ils pourront ensuite affiner leur recherche en posant des questions supplémentaires et finaliser leur réservation auprès du partenaire sélectionné. Parallèlement, Google annonce le déploiement mondial de Flight Deals , la fonctionnalité de recherche de vols intégrée à Google Flights . Cet outil permet de préciser vos dates et votre mode de voyage et d'obtenir des offres de vols correspondantes, grâce à des modèles d'intelligence artificielle qui filtrent et suggèrent les combinaisons les plus adaptées. Flight Deals est désormais disponible dans plus de 200 pays et territoires , dont le Royaume-Uni , la France , l' Allemagne , le Mexique , le Brésil , l'Indonésie , le Japon et la Corée , et prend en charge plus de 60 langues . Cette fonctionnalité reste intégrée à Google Flights et s'appuie donc sur la même infrastructure de recherche de vols que les utilisateurs connaissent déjà, tout en y ajoutant une assistance personnalisée basée sur la description du voyage souhaité .
