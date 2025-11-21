Le 20 novembre a marqué le 40e anniversaire de la sortie de Windows 1.0

Bien qu'il existe d'autres systèmes d'exploitation, comme Linux, la plupart des gens ne peuvent concevoir un ordinateur sans Windows. Le logiciel de Microsoft fête ses 40 ans ; la première version de Windows est sortie le 20 novembre 1985. C'était le seul système d'exploitation permettant un multitâche limité pour les applications MS-DOS. Il proposait également une interface graphique certes archaïque, mais toujours fonctionnelle, qui a évolué au fil des générations. La révolution des interfaces graphiques a débuté avec Windows 95, dont les fonctionnalités essentielles, comme la barre des tâches et le menu Démarrer, perdurent encore aujourd'hui. Le système a rapidement attiré l'attention grâce à son interface moderne et ses nouvelles fonctionnalités. Bien qu'il ait subi des modifications importantes depuis, de nombreux utilisateurs gardent un souvenir ému de Windows 98, XP et 7 (mais pas de Millenium). Malgré les critiques, Windows est toujours resté le système d'exploitation de prédilection dans de nombreux foyers et entreprises, s'imposant comme la base des ordinateurs personnels. Windows est actuellement installé sur plus de 1,4 milliard d'ordinateurs. Son omniprésence est indéniable, et même les ratés des versions qui n'ont pas rencontré le succès escompté et sont considérées comme les vilains petits canards de la famille n'ont pas entamé sa popularité. Prenons l'exemple de Windows Vista. Présenté comme une révolution, il a déçu ses utilisateurs par ses performances médiocres, son manque de fiabilité et ses nombreux bugs.
Windows 7, sorti en 2009, a réussi à effacer l'ombre de Vista et à restaurer la confiance en Microsoft. Ce système a tenu toutes ses promesses : une interface graphique moderne et des fonctionnalités utiles, tout en garantissant une stabilité et des performances satisfaisantes. Il est intéressant de noter que, malgré le temps écoulé, certains utilisateurs continuent d'utiliser Windows 7, pourtant abandonné depuis longtemps. Quelques années plus tard, un nouveau revers est survenu avec la sortie de Windows 8. L'un des moments les plus controversés de l'histoire de Windows, au même titre que Vista, fut Windows 8, censé révolutionner l'interface à tuiles, populaire depuis plus d'une décennie. Cependant, les utilisateurs n'ont pas adhéré à ce changement, et Microsoft est revenu à une solution éprouvée. Le nouveau Windows 10 se voulait un système d'exploitation universel, compatible avec tous les appareils, des ordinateurs aux téléviseurs en passant par les téléphones. Bien qu'ambitieux, ce projet n'a jamais été pleinement réalisé et certains de ses objectifs ont été abandonnés. Malgré cela, Windows 10 a connu un succès retentissant, son cycle de vie s'achevant le 14 octobre 2025. Nombreux sont ceux qui utilisent encore ce système d'exploitation très populaire et qui n'ont pas l'intention de l'abandonner de sitôt, d'autant plus que l'alternative n'est guère attrayante. Microsoft avait annoncé que Windows 10 serait le dernier système d'exploitation de son histoire et que l'entreprise publierait des mises à jour majeures pour faire évoluer la plateforme. Microsoft a renié sa promesse et a annoncé Windows 11, qui, à bien des égards, est l'opposé de son prédécesseur. Si Windows 11 a certes apporté de nouvelles fonctionnalités et des correctifs, il a également engendré de nombreux problèmes, notamment des mises à jour défectueuses. Il s'agit essentiellement d'une évolution de Windows 10, avec quelques modifications mineures de l'interface.
Qu’on le veuille ou non, l’avenir de Windows est lié à l’intelligence artificielle, qui s’est immiscée dans nos vies et dont la demande est aujourd’hui immense. Le géant de Redmond se montre réticent à écouter les voix qui s’opposent à cette tendance. Des agents d’IA sont déjà intégrés au système, chargés d’alléger la charge de travail des utilisateurs et d’effectuer de nombreuses tâches à leur place. Cela semble être une solution pratique, mais la société elle-même admet que l’IA peut nous causer des problèmes, par exemple en installant un virus. Les projets de Microsoft ont suscité l'indignation de la communauté, qui accuse le géant de Redmond de refuser de prendre en compte les failles de sa solution ou l'avis du public. L'entreprise, cependant, ignore ces critiques.
