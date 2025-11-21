Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Un SSD à autodestruction est mis en vente. Un gadget d'espionnage pour tous ?
Publié le: 21/11/2025 @ 17:40:59: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielBoici un SSD que même James Bond envierait. Il propose une fonction d'autodestruction pour prévenir toute fuite de données sensibles. Ce disque est conçu par Team Group. À noter qu'il s'agit du tout dernier modèle de la marque. En période de fuites de données massives, un disque dur autodestructible en cas de menace représente une solution précieuse, notamment pour les espions. Les amateurs du genre James Bond seront certainement intéressés par la proposition de TeamGrop : le SSD externe autodestructible T-CREATE EXPERT P35S . Rassurez-vous, le disque n'explose pas comme dans les films d'espionnage. Le principe de destruction des fichiers est différent. Le lecteur T-CREATE EXPERT P35S est doté d'un mécanisme de sécurité breveté permettant la destruction physique immédiate du support en cas de menace. Il intègre le circuit de destruction breveté de Team Group, associé à deux modes : « destruction des données » et « destruction de la puce ». L'utilisateur peut ainsi déclencher la destruction des données par simple glissement du mécanisme. Ce processus est irréversible, la mémoire flash étant physiquement endommagée. Peut-on détruire des données accidentellement ? Pas totalement, car un voyant rouge est censé empêcher cela. Ce disque sera certainement apprécié par ceux qui manipulent des données sensibles et pourraient se trouver dans une situation dangereuse. Pour d'autres, il s'agit plutôt d'une curiosité digne d'un film d'espionnage. Il convient toutefois de noter que ce n'est pas le premier disque SSD de ce type.

La même entreprise est à l'origine du développement d'un autre modèle, dont nous avons parlé il y a quelques mois. Le P250Q est un disque dur professionnel au format M.2 2280, compatible avec les ordinateurs personnels et les stations de travail. Son fonctionnement repose sur une approche similaire : l'envoi d'une impulsion électrique à travers la puce de mémoire flash provoque des dommages physiques permanents au disque. Il est important de noter que, lorsque la technologie exclusive de Team Grup est utilisée, couper l'alimentation électrique pendant le processus d'autodestruction est inutile. Une fois déclenchée, l'autodestruction est irréversible. Et c'est précisément le but recherché. Le SSD P250Q offre des vitesses de lecture allant jusqu'à 7 000 Mo/s et des vitesses d'écriture allant jusqu'à 5 500 Mo/s. Il prend également en charge l'interface PCIe Gen4x4 et est conforme au protocole NVMe 1.4. Il est disponible en capacités de 256 Go, 512 Go, 1 To et 2 To.
Le 20 novembre a marqué le 40e annivers... »« Test Twilight Parade: Moonlit Mononoke ...
Plus d'actualités dans cette catégorie
21-11Les AirPods sont désormais pleinement fonctionnels sur les appareils Android.
20-11Des milliers de routeurs compromis par un botnet chinois. Voici la liste des modèles concernés.
20-11La mise à jour de Windows 11 ralentit les cartes NVIDIA. Un correctif de pilote est indispensable.
19-11NVIDIA se tourne vers un nouveau type de mémoire pour l'IA.
19-11La pénurie de mémoire paralyse le marché. NVIDIA et AMD envisagent d'arrêter la production de leurs GPU les plus populaires.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Windows Windows
Le 20 novembre a marqué le 40e anniversaire de la sortie de Windows 1.0
Matériel Matériel
Un SSD à autodestruction est mis en vente. Un gadget d'espionnage pour tous ?
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Twilight Parade: Moonlit Mononoke (PS5) - Un shoot'em up très (trop) accessible.
Internet Internet
Google et Meta suspendent leurs travaux sur les câbles sous-marins
Droit Droit
L'Union européenne en a assez des cookies. Une nouvelle réglementation est en préparation.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?