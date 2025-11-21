Un SSD à autodestruction est mis en vente. Un gadget d'espionnage pour tous ?

Boici un SSD que même James Bond envierait. Il propose une fonction d'autodestruction pour prévenir toute fuite de données sensibles. Ce disque est conçu par Team Group. À noter qu'il s'agit du tout dernier modèle de la marque. En période de fuites de données massives, un disque dur autodestructible en cas de menace représente une solution précieuse, notamment pour les espions. Les amateurs du genre James Bond seront certainement intéressés par la proposition de TeamGrop : le SSD externe autodestructible T-CREATE EXPERT P35S . Rassurez-vous, le disque n'explose pas comme dans les films d'espionnage. Le principe de destruction des fichiers est différent. Le lecteur T-CREATE EXPERT P35S est doté d'un mécanisme de sécurité breveté permettant la destruction physique immédiate du support en cas de menace. Il intègre le circuit de destruction breveté de Team Group, associé à deux modes : « destruction des données » et « destruction de la puce ». L'utilisateur peut ainsi déclencher la destruction des données par simple glissement du mécanisme. Ce processus est irréversible, la mémoire flash étant physiquement endommagée. Peut-on détruire des données accidentellement ? Pas totalement, car un voyant rouge est censé empêcher cela. Ce disque sera certainement apprécié par ceux qui manipulent des données sensibles et pourraient se trouver dans une situation dangereuse. Pour d'autres, il s'agit plutôt d'une curiosité digne d'un film d'espionnage. Il convient toutefois de noter que ce n'est pas le premier disque SSD de ce type.
La même entreprise est à l'origine du développement d'un autre modèle, dont nous avons parlé il y a quelques mois. Le P250Q est un disque dur professionnel au format M.2 2280, compatible avec les ordinateurs personnels et les stations de travail. Son fonctionnement repose sur une approche similaire : l'envoi d'une impulsion électrique à travers la puce de mémoire flash provoque des dommages physiques permanents au disque. Il est important de noter que, lorsque la technologie exclusive de Team Grup est utilisée, couper l'alimentation électrique pendant le processus d'autodestruction est inutile. Une fois déclenchée, l'autodestruction est irréversible. Et c'est précisément le but recherché. Le SSD P250Q offre des vitesses de lecture allant jusqu'à 7 000 Mo/s et des vitesses d'écriture allant jusqu'à 5 500 Mo/s. Il prend également en charge l'interface PCIe Gen4x4 et est conforme au protocole NVMe 1.4. Il est disponible en capacités de 256 Go, 512 Go, 1 To et 2 To.
