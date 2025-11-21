Test Twilight Parade: Moonlit Mononoke (PS5) - Un shoot'em up très (trop) accessible.

Publié le: 21/11/2025 @ 15:43:10: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Développé par Super16bits, Twilight Parade: Moonlit Mononoke est un shoot'em up classique en 2D à défilement horizontal, conçu principalement pour les nouveaux joueurs. Comme son titre l'indique, Twilight Parade : Moonlit Mononoke n'a pas grand-chose à dire, bien au contraire. Et c'est vraiment dommage, car l'idée de base, bien que simple et banale, aurait pu être bien plus intéressante. En bref, les protagonistes, un groupe d'oni plantureuses et puissantes, n'ont pas été invitées à une sorte de méga-parade rassemblant une multitude de yokai. Plus précisément, il s'agit des célébrations du Hyakki Yagy? , ou « le défilé nocturne des cent yokai ». Il s'agit d'une tradition japonaise selon laquelle, chaque année, des centaines de y?kai envahissent les rues de la ville, exclusivement la nuit. Le folklore japonais a toujours exercé une fascination indéniable, et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous nous attendions à davantage. Au lieu de cela, après une introduction écrite, nous sommes littéralement plongés dans l'action sans le moindre développement narratif. Il est également à noter qu'il n'y a même pas de conclusion… Après avoir terminé le cinquième et dernier niveau, le générique défile immédiatement, nous ramenant au menu d'ouverture, pour le moins décevant. Oui, Twilight Parade : Moonlit Mononoke ne compte que cinq niveaux , pour une durée de vie totale inférieure à une demi-heure. La raison ? Le jeu est d'une simplicité déconcertante : pas de véritable fin de partie et des « continuations » quasi infinies. À cela s'ajoutent quatre personnages seulement, chacun arborant une apparence légèrement suggestive, dont une oni plantureuse chevauchant une banane géante… Chaque oni est accompagné d'un petit familier servant de feu supplémentaire, mais, esthétiquement mis à part, ils se ressemblent tous, rendant les parties suivantes particulièrement superflues. Bref, Twilight Parade : Moonlit Mononoke est un shoot'em up 2D à défilement horizontal frénétique qui ne cherche pas à innover. C'est une expérience très rétro, presque arcade… à ceci près que le système de score est quasiment optionnel et constamment gâché par des continues infinis et des situations quasi impossibles.
Liens
Lire l'article (3 Clics)
Plus d'actualités dans cette catégorie
20-11L'enfer se déchaîne dans la première bande-annonce officielle de gameplay de Hellraiser: Revival
20-11Test Fire Emblem Engage (Nintendo Switch) - Un épisode qui élève le niveau stratégique de la série bien au-dessus de la barre
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité