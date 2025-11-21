Google et Meta suspendent leurs travaux sur les câbles sous-marins

Google et Meta sont contraints de suspendre des projets de câbles sous-marins essentiels en mer Rouge en raison de la montée des menaces sécuritaires. L'instabilité de la situation dans la région compromet la sécurité des opérations des navires et des équipages chargés de l'installation des infrastructures reliant l'Europe, l'Asie et l'Afrique.Les projets 2Africa de Meta et Blue-Raman de Google restent inachevés malgré des années de planification et des investissements massifs. D'autres projets, tels qu'India-Europe-Xpress, Sea-Me-We 6 et Africa-1, viennent également s'ajouter à la liste des projets retardés. Le problème réside dans le fait que l'installation de câbles sous-marins exige un accès prévisible, des eaux stables et un consentement politique – des conditions qui ne sont plus réunies dans les zones de conflit. Les retards créent un goulot d'étranglement sur un corridor qui a historiquement géré d'énormes volumes de trafic de données mondial. Les pays disposant de connexions par câble limitées subissent déjà des ralentissements et des hausses de prix. Le trafic internet se reporte sur des systèmes alternatifs qui n'ont pas été conçus pour gérer de tels volumes de données sur une période aussi longue.
Les pays disposant de peu de connexions câblées sont les plus exposés, car ils ne possèdent pas la redondance nécessaire pour faire face à des interruptions prolongées. Les experts préviennent que la probabilité de nouvelles pannes d'Internet augmentera si les risques géopolitiques continuent d'entraver les travaux de construction dans la région (et pas seulement la recherche de câbles ). Les groupes de télécommunications étudient actuellement des itinéraires terrestres passant par Bahreïn, l'Arabie saoudite et l'Irak afin de contourner la mer Rouge. Ironie du sort, ces itinéraires avaient été auparavant écartés, jugés trop coûteux ou politiquement complexes. Certaines entreprises envisagent de solliciter des dérogations auprès du Trésor américain, ce qui leur permettrait de négocier directement avec les autorités yéménites concernant les permis. D'autres étudient la possibilité de solliciter l'aide d'organisations internationales de sécurité afin de garantir un accès sécurisé aux navires d'installation. La tâche ne sera certainement pas aisée.
