L'Union européenne en a assez des cookies. Une nouvelle réglementation est en préparation.

La Commission européenne a officiellement dévoilé son projet de suppression des fenêtres contextuelles de consentement aux cookies, source de frustration pour les internautes de toute l'UE depuis des années. Ce nouveau règlement vise à simplifier la gestion des cookies tout en garantissant un niveau élevé de protection de la vie privée. Les modifications proposées s'inscrivent dans le cadre du paquet numérique, qui vise à simplifier la réglementation du marché numérique européen. La Commission reconnaît ouvertement que les bannières de cookies actuelles sont confuses, difficiles à comprendre et omniprésentes. Les utilisateurs cliquent généralement sur la première option affichée pour accéder au contenu du site web ; le consentement éclairé n'est donc pas garanti. Selon cette proposition, les utilisateurs pourront donner ou refuser leur consentement en un seul clic : un simple « oui » ou « non ». Il est important de noter que les sites web devront respecter ce choix pendant au moins six mois. La réglementation relative aux cookies sera pleinement intégrée au RGPD, ce qui signifie que le non-respect de ces nouvelles règles entraînera des amendes pouvant atteindre 4 % du chiffre d’affaires mondial d’une entreprise.
À long terme, Bruxelles prévoit d'aller encore plus loin. La Commission souhaite collaborer avec les développeurs de navigateurs afin de centraliser la gestion du consentement aux cookies. L'idéal serait que les utilisateurs définissent leurs préférences de confidentialité une seule fois dans leur navigateur, ce qui leur éviterait de donner leur consentement sur chaque site web visité. Il s'agit d'une solution intéressante à l'heure où le RGPD est assoupli .Le paquet numérique comprend également des modifications de la loi sur l'IA, du RGPD et des outils Business Wallet. Cependant, des représentants d'organisations sociales avertissent que certaines propositions pourraient constituer un recul pour les droits numériques des citoyens européens.La proposition de la Commission sera désormais soumise au Parlement européen. Si elle est approuvée, la législation devra être ratifiée par chaque État membre avant d'entrer en vigueur.
