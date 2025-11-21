Panther Lake disponible en janvier 2026. Intel fait son grand retour avec la technologie révolutionnaire 18A.

Intel dévoile enfin ses cartes. L'entreprise a confirmé que les processeurs Panther Lake seront lancés durant la première semaine de janvier 2026, plus précisément le 5 janvier, en même temps que l'ouverture du CES 2026.S'il fallait désigner le lancement grand public le plus important de l'année, Panther Lake (PTL) figurerait sans aucun doute parmi les premiers. La raison est simple : il s'agit du premier processeur Intel de génération utilisant la lithographie révolutionnaire 18A, une technologie qui devrait être l'un des piliers du retour d'Intel au sommet du marché des processeurs.Intel annonce que PTL apportera des améliorations significatives dans pratiquement tous les paramètres essentiels des ordinateurs grand public actuels. Parmi ces améliorations figurent de nouvelles architectures de cœurs P et E, des processeurs d'IA optimisés et une puce graphique entièrement nouvelle. Lors de la présentation, une invitation à une conférence de Jim Johnson, vice-président senior et responsable du groupe Client Computing, a été publiée sur le site web du fabricant. Il y présentera notamment la prochaine génération de PC, de nouvelles solutions de calcul en périphérie et les capacités d'IA de la gamme Core Ultra Series 3, également connue sous le nom de Panther Lake.
Intel ne cache pas qu'il s'agit d'un lancement grand public. Alors que les présentations précédentes (comme celles d'octobre) s'adressaient principalement aux médias et aux partenaires, le CES 2026 marquera le lancement mondial de produits destinés directement aux utilisateurs.D'après les informations officielles et semi-officielles actuelles, la nouvelle génération d'architectures pour les deux types de cœurs devrait principalement offrir une efficacité énergétique accrue et une meilleure réactivité du système. Une augmentation significative de l'IPC est peu probable (Intel a admis qu'elle serait de quelques pourcents seulement). De manière générale, Panther Lake était présenté comme un processeur aux performances équivalentes à celles de Lunar Lake, voire supérieures à celles d'Arrow Lake.Le nouveau GPU intégré Xe3 (Celestial), la troisième génération de Xe, et le NPU de cinquième génération devraient offrir un gain de performances significatif. L'équipe bleue promet que cette nouvelle unité d'IA révolutionnera l'IA embarquée. Concrètement, cela se traduira par un traitement plus rapide des modèles de langage, des fonctions hors ligne plus complexes et une consommation d'énergie considérablement réduite.
Panther Lake bénéficiera également d'une nouvelle identité visuelle, avec l'appellation Core Ultra X. Intel avait déjà testé une refonte de la gamme Ultra, mais la génération PTL devrait être celle qui instaurera définitivement une nomenclature produit plus cohérente. Les modèles ayant fuité jusqu'à présent suggèrent une large gamme (du Core Ultra 9 au Core Ultra 5), indiquant que nous verrons à la fois des modèles haut de gamme « H » et des solutions Ultrabook plus économes en énergie lors du salon de Las Vegas.Contrairement à Meteor Lake ou Arrow Lake, Panther Lake devrait être disponible immédiatement dans une large gamme d'appareils. Sont prévus de nouveaux ultrabooks haut de gamme et professionnels, des consoles de jeux et même des appareils portables – un segment où Intel renforce de plus en plus sa présence. Le CES 2026 pourrait être l'occasion de voir des stands entiers de constructeurs équipés de processeurs Panther Lake.
