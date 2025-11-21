Se connecter  
L'expérience plein écran Xbox arrive sur appareils portables
Publié le: 21/11/2025 @ 15:25:51: Par Nic007 Dans "Microsoft"
MicrosoftMicrosoft commencera le déploiement de la nouvelle expérience plein écran Xbox sur les appareils portables Windows le 21 novembre. Lancée initialement le mois dernier sur les consoles portables Xbox Ally, cette fonctionnalité offre une navigation plus intuitive sous Windows 11 et sera bientôt disponible sur d'autres modèles. À noter qu'une préversion de l'expérience plein écran pour la MSI Claw a été publiée le mois dernier. Désormais, l'expérience plein écran Xbox sera disponible sur tous les appareils portables Windows. Microsoft prévoit également d'étendre la compatibilité avec d'autres formats Windows 11 via les programmes Xbox Insider et Windows Insider.

Xbox FSE se lance sans charger le bureau Windows standard ni de nombreux processus en arrière-plan, libérant ainsi de la mémoire pour les jeux. Concrètement, le système contourne l'Explorateur Windows, économisant environ 2 Go de RAM en désactivant les composants inutiles de Windows 11. Si vous activez Xbox FSE sur une console portable ou un PC, l'appareil démarre directement sur l'application Xbox pour PC, où vous trouverez tous les jeux du Microsoft Store, de Battle.net, de Steam et d'autres plateformes. Une barre de jeu permet de basculer rapidement entre les jeux et les lanceurs, et l'affichage des tâches a été mis à jour pour une utilisation sur appareils portables. C'est un bon signe : Microsoft a écouté ses utilisateurs et a décidé d'optimiser le système d'exploitation. Il est simplement regrettable que cela arrive tant d'années après la sortie de Windows 11.
