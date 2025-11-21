Microsoft reconnaît des problèmes avec Windows 11. Des erreurs affectent des fonctions système essentielles.

Windows 11 n'est pas exempt de défauts ; on peut même dire qu'il en compte un certain nombre, un fait que Microsoft a finalement reconnu. Le constructeur a corrigé les problèmes qui ont récemment affecté le système. Microsoft traverse une période difficile. Il y a quelque temps, Microsoft 365 a subi une panne majeure, et d'autres problèmes avec Windows 11 sont apparus. L'entreprise a admis que ces problèmes affectent la quasi-totalité des fonctions de base du système. Les problèmes avec Windows 11 ont commencé après la publication de la mise à jour KB5062553 en août. Cependant, le géant de Redmond ne reconnaît le problème que depuis peu et publie un communiqué. Ces bogues se manifestent dans des éléments tels que le menu Démarrer, la recherche, les paramètres système, la barre des tâches et l'Explorateur de fichiers, ainsi que lors de la connexion des utilisateurs et de l'installation de bureaux virtuels. Microsoft explique que ces bogues sont liés aux mises à jour des composants et packages XAML, et affectent également les paramètres système, qui peuvent cesser de fonctionner ou afficher des erreurs à l'écran. L'entreprise travaille à la résolution de ce problème, mais en attendant, deux solutions de contournement sont disponibles.
La première option consiste à redémarrer le service Hôte d'infrastructure Shell (SIHost.exe), ce qui permettra de restaurer les packages Immersive Shell manquants. Cette opération peut être effectuée à l'aide d'une commande PowerShell. La seconde option consiste à utiliser un script PowerShell qui empêche l'Explorateur de fichiers de démarrer prématurément tant que les packages requis ne sont pas entièrement installés. Microsoft assure qu'un correctif complet est en cours d'élaboration et propose des solutions de contournement (scripts et commandes) pour les utilisateurs rencontrant ce problème. Bien que celui-ci affecte principalement Windows 11 24H2, toutes les instructions sont disponibles dans l'article d'aide officiel (KB5072911) consultable sur le site web de support Microsoft. Bien que les bugs qui affectent Windows 11 ne soient pas nouveaux — ils constituent même une triste norme pour cette version du système —, Microsoft admet rarement que ses logiciels présentent des défauts et ne fonctionnent pas correctement. Il s'agit là d'un changement important, et j'espère qu'il ne s'agit pas d'une exception, mais d'une mesure permanente de sa politique.
De son côté, Microsoft persiste dans sa tradition et publie une nouvelle mise à jour défectueuse. Il s'avère que l'installation du correctif KB5066835 d'octobre 2025 peut entraîner des baisses de performances dans certains jeux. NVIDIA est intervenue pour apporter son aide en publiant GeForce Hotfix version 581.94, un pilote graphique basé sur notre dernier pilote Game Ready 581.80. Les premiers tests de ce correctif suggèrent que le bug a été résolu.
La première option consiste à redémarrer le service Hôte d'infrastructure Shell (SIHost.exe), ce qui permettra de restaurer les packages Immersive Shell manquants. Cette opération peut être effectuée à l'aide d'une commande PowerShell. La seconde option consiste à utiliser un script PowerShell qui empêche l'Explorateur de fichiers de démarrer prématurément tant que les packages requis ne sont pas entièrement installés. Microsoft assure qu'un correctif complet est en cours d'élaboration et propose des solutions de contournement (scripts et commandes) pour les utilisateurs rencontrant ce problème. Bien que celui-ci affecte principalement Windows 11 24H2, toutes les instructions sont disponibles dans l'article d'aide officiel (KB5072911) consultable sur le site web de support Microsoft. Bien que les bugs qui affectent Windows 11 ne soient pas nouveaux — ils constituent même une triste norme pour cette version du système —, Microsoft admet rarement que ses logiciels présentent des défauts et ne fonctionnent pas correctement. Il s'agit là d'un changement important, et j'espère qu'il ne s'agit pas d'une exception, mais d'une mesure permanente de sa politique.
De son côté, Microsoft persiste dans sa tradition et publie une nouvelle mise à jour défectueuse. Il s'avère que l'installation du correctif KB5066835 d'octobre 2025 peut entraîner des baisses de performances dans certains jeux. NVIDIA est intervenue pour apporter son aide en publiant GeForce Hotfix version 581.94, un pilote graphique basé sur notre dernier pilote Game Ready 581.80. Les premiers tests de ce correctif suggèrent que le bug a été résolu.
Plus d'actualités dans cette catégorie
18-11Cette fonctionnalité d'IA de Windows 11 peut être dangereuse ; activez-la à vos risques et périls.
14-11Déplacer une fenêtre sous Windows ? Les pilotes AMD l’enregistrent immédiatement sur le disque.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité