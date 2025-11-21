Intel présentera de nouveaux processeurs le 5 janvier.

Intel a annoncé officiellement la présentation de sa gamme de processeurs Panther Lake pour la première semaine de janvier. Celle-ci aura lieu le 5 janvier, en même temps que le CES 2026. Panther Lake est l'une des sorties grand public les plus attendues de l'année prochaine, car il s'agit des premiers processeurs Intel basés sur sa technologie de gravure avancée 18A. Cette nouvelle gamme apportera des améliorations significatives sur de nombreux points, un atout majeur pour Intel et l'avenir de ses produits grand public. Elle proposera notamment des architectures inédites pour des cœurs hautes performances et économes en énergie, une puce graphique Xe3 Celestial améliorée et un NPU intégré de cinquième génération, qui propulsera l'IA locale vers de nouveaux sommets.
Il convient également de noter qu'Intel modifie légèrement sa nomenclature et introduit la marque Core Ultra X. De nombreuses fuites ont déjà fait surface, évoquant des modèles allant du Core Ultra 9 au Core Ultra 5. Bien entendu, une annonce majeure concernant de nouvelles solutions grand public basées sur ces puces est attendue lors de la présentation, notamment des ordinateurs portables et même des consoles de jeux portables. Les fabricants mettront probablement l'accent sur cette nouvelle génération, car il s'agit pratiquement de la dernière chance pour Intel de conserver son leadership, du moins sur le marché des ordinateurs portables. Si le produit s'avère décevant, la domination d'Intel sur ce marché pourra être remise en question : AMD a depuis longtemps une solution.
Il convient également de noter qu'Intel modifie légèrement sa nomenclature et introduit la marque Core Ultra X. De nombreuses fuites ont déjà fait surface, évoquant des modèles allant du Core Ultra 9 au Core Ultra 5. Bien entendu, une annonce majeure concernant de nouvelles solutions grand public basées sur ces puces est attendue lors de la présentation, notamment des ordinateurs portables et même des consoles de jeux portables. Les fabricants mettront probablement l'accent sur cette nouvelle génération, car il s'agit pratiquement de la dernière chance pour Intel de conserver son leadership, du moins sur le marché des ordinateurs portables. Si le produit s'avère décevant, la domination d'Intel sur ce marché pourra être remise en question : AMD a depuis longtemps une solution.
Plus d'actualités dans cette catégorie
19-11Le processeur Intel Core Ultra X7 358H a affiché des résultats de tests de performance décevants.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité