Les AirPods sont désormais pleinement fonctionnels sur les appareils Android.
Publié le: 21/11/2025 @ 00:06:42: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielDésormais, plus besoin d'iPhone pour profiter pleinement des AirPods. Sur les appareils hors de l'écosystème Apple, les écouteurs sans fil fonctionnent généralement en mode limité. Mais grâce à l'application gratuite LibrePods, créée par le développeur Kavish Dewar, vous accédez à des fonctionnalités telles que la détection automatique intra-auriculaire, les commandes gestuelles et une personnalisation poussée sur Android et Linux. Cette application, conçue par rétro-ingénierie des protocoles propriétaires des AirPods, leurre les écouteurs en leur faisant croire qu'ils sont connectés à un appareil Apple. Ils peuvent ainsi partager des informations système et accéder à des fonctionnalités habituellement réservées à iOS ou macOS.

Les LibrePods offrent également un mode « conversation » qui ajuste automatiquement le volume lorsque vous parlez, la possibilité de basculer entre différents modes de réduction de bruit, un affichage précis de l'état de la batterie, des options d'accessibilité et la possibilité de renommer les écouteurs, un mode d'amélioration auditive et la connexion simultanée à plusieurs appareils. Dewar affirme que les LibrePods sont compatibles avec tous les modèles d'AirPods. L'ensemble des fonctionnalités est disponible avec les AirPods Max et les derniers AirPods Pro, bien que le suivi de la fréquence cardiaque ne soit pas encore pris en charge sur les AirPods Pro 3. Cependant, l'installation des LibrePods sur Android est plus complexe que celle d'une application classique. Selon le développeur, « en raison d'un bug dans la pile Bluetooth d'Android », les LibrePods fonctionnent actuellement uniquement sur les appareils rootés disposant du framework Xposed.
