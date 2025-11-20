L'enfer se déchaîne dans la première bande-annonce officielle de gameplay de Hellraiser: Revival

Publié le: 20/11/2025 @ 18:47:38: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Saber Interactive et Boss Team Games sont fiers de dévoiler la première bande-annonce officielle de gameplay de Clive Barker's Hellraiser: Revival . Ce jeu d'action-aventure horrifique et scénarisé, intense et immersif, vous plonge dans un combat acharné contre le légendaire Pinhead et les Cénobites maléfiques pour sauver votre âme immortelle. Prévu pour 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (via Steam), Clive Barker's Hellraiser: Revival marque le retour de Doug Bradley dans le rôle iconique de Pinhead. Découvrez dès maintenant cette nouvelle bande-annonce saisissante, mais attention à ne pas trop vous attarder dans les abysses…
Hellraiser : Revival propose une histoire inédite mettant en scène Aidan, qui doit percer les secrets de la mystérieuse boîte à énigmes de la Configuration de la Genèse pour sauver sa petite amie des horreurs infernales. Explorez un royaume de terreur en affrontant des fanatiques, des pervers obsédés par le sexe et des créatures infernales. Maîtrisez des capacités uniques et un arsenal d'armes redoutables, instruments de souffrance et de plaisir. De nombreux moyens s'offrent à vous pour vous défendre, mais parviendrez-vous à échapper à un tourment éternel ?
