Google lance Nano Banana Pro sur Gemini : l’IA qui transforme n’importe qui en graphiste professionnel (gratuitement).

La dernière mise à jour de Google intègre Nano Banana Pro à l' application Gemini et vise à améliorer la génération et l'édition d'images avec Gemini 3 Pro . Google décrit Nano Banana Pro comme un modèle capable de créer des infographies , des diagrammes et des images intégrant des données contextuelles telles que la météo ou les résultats sportifs. Le système positionne les éléments avec précision dans la scène.Le modèle permet également d'intégrer directement du texte lisible dans l'image (voir la couverture de l'article), qu'il s'agisse de phrases courtes ou de paragraphes plus longs, et prend en charge les traductions multilingues. Cette fonctionnalité facilite la création de supports tels que des affiches ou des invitations. L'utilisateur peut également combiner plusieurs éléments en une seule composition. Le système gère de manière constante jusqu'à 14 images (contre 3 auparavant) et cinq personnes , tout en préservant la cohérence visuelle des scènes complexes.Google propose également des modifications locales telles que des changements d'angle de caméra , des effets bokeh , des modifications de la mise au point et des transitions jour/nuit . L'exportation atteint la résolution 4K dans différents formats d'image, mais ces options ne sont pas disponibles pour tous les utilisateurs.
Google applique un système de quotas (dont les conditions restent floues) pour l'utilisation gratuite de Nano Banana Pro (après quoi, on revient à l'ancienne version de Nano Banana, qui était pourtant très performante), tandis que les abonnés aux formules Google AI Plus , Pro et Ultra bénéficient de quotas plus importants (là encore, les conditions ne sont pas claires). Ce modèle est également disponible en mode IA dans la recherche aux États-Unis pour les utilisateurs Pro et Ultra, et dans le monde entier via NotebookLM .Google intègre des métadonnées C2PA à toutes les images créées ou modifiées à l'aide de ce modèle. Cette norme facilite la reconnaissance des contenus générés par l'IA . TikTok a également opté pour ce système afin de baliser de manière invisible les contenus générés par l'IA.
