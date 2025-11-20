Le processeur Snapdragon 8 Gen 5 est en cours de préparation pour sa sortie.

Selon des sources fiables, Qualcomm s'apprête à dévoiler son nouveau processeur mobile Snapdragon 8 Gen 5, une plateforme que l'entreprise présente comme une solution flexible dotée de fonctionnalités haut de gamme complètes. D'après une publication sur Weibo, le Snapdragon 8 Gen 5, une version plus abordable du Snapdragon 8 Elite Gen 5, sera annoncé le 26 novembre. La puce est fabriquée selon la technologie de gravure 3 nm de TSMC et, selon les informations divulguées, ses cœurs haut de gamme fonctionnent à 3,80 GHz, tandis que les cœurs de performance sont cadencés à 3,32 GHz. Certaines rumeurs évoquent une architecture comprenant un cœur haut de gamme et sept cœurs de performance, mais un informateur réputé de Digital Chat Station affirme que le Snapdragon 8 Gen 5 disposera de deux cœurs haut de gamme et de six cœurs de performance, reprenant ainsi la conception du Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Pour comprendre la différence, il est utile de rappeler que le Snapdragon 8 Elite Gen 5 utilise six cœurs Oryon Phoenix M cadencés à 3,63 GHz et deux cœurs Oryon Phoenix L cadencés à 4,61 GHz. Si les spécifications de Digital Chat Station sont confirmées, les cœurs haut de gamme du Snapdragon 8 Gen 5 seront environ 17,5 % moins performants que ceux du Snapdragon 8 Elite Gen 5, le modèle phare. Cependant, l'écart de fréquence entre les cœurs performants sera nettement plus faible : environ 8,5 % en faveur du modèle haut de gamme. Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 étant déjà réputé pour chauffer beaucoup, la réduction des fréquences du Snapdragon 8 Gen 5 peut être interprétée non pas comme une simplification, mais plutôt comme une tentative d'améliorer sa stabilité thermique.
