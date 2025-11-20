Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Le processeur Snapdragon 8 Gen 5 est en cours de préparation pour sa sortie.
Publié le: 20/11/2025 @ 18:19:11: Par Nic007 Dans "Mobile"
MobileSelon des sources fiables, Qualcomm s'apprête à dévoiler son nouveau processeur mobile Snapdragon 8 Gen 5, une plateforme que l'entreprise présente comme une solution flexible dotée de fonctionnalités haut de gamme complètes. D'après une publication sur Weibo, le Snapdragon 8 Gen 5, une version plus abordable du Snapdragon 8 Elite Gen 5, sera annoncé le 26 novembre. La puce est fabriquée selon la technologie de gravure 3 nm de TSMC et, selon les informations divulguées, ses cœurs haut de gamme fonctionnent à 3,80 GHz, tandis que les cœurs de performance sont cadencés à 3,32 GHz. Certaines rumeurs évoquent une architecture comprenant un cœur haut de gamme et sept cœurs de performance, mais un informateur réputé de Digital Chat Station affirme que le Snapdragon 8 Gen 5 disposera de deux cœurs haut de gamme et de six cœurs de performance, reprenant ainsi la conception du Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Pour comprendre la différence, il est utile de rappeler que le Snapdragon 8 Elite Gen 5 utilise six cœurs Oryon Phoenix M cadencés à 3,63 GHz et deux cœurs Oryon Phoenix L cadencés à 4,61 GHz. Si les spécifications de Digital Chat Station sont confirmées, les cœurs haut de gamme du Snapdragon 8 Gen 5 seront environ 17,5 % moins performants que ceux du Snapdragon 8 Elite Gen 5, le modèle phare. Cependant, l'écart de fréquence entre les cœurs performants sera nettement plus faible : environ 8,5 % en faveur du modèle haut de gamme. Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 étant déjà réputé pour chauffer beaucoup, la réduction des fréquences du Snapdragon 8 Gen 5 peut être interprétée non pas comme une simplification, mais plutôt comme une tentative d'améliorer sa stabilité thermique.
Google lance Nano Banana Pro sur Gemini ... »« Google prépare NameDrop pour Android : ...
Plus d'actualités dans cette catégorie
18-11Les smartphones Samsung vont être équipés d'une application israélienne obligatoire. Les utilisateurs s'inquiètent des risques de perte de données.
14-11Google débloque enfin l'enregistrement des appels sur les Pixel : voici les modèles compatibles.
28-10Le marché est à court de mémoire pour smartphones.
21-10Apple prépare deux flagships pliables à la fois.
20-10Europol démantèle 40 000 cartes SIM. L'ampleur de la fraude est terrifiante.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
L'enfer se déchaîne dans la première bande-annonce officielle de gameplay de Hellraiser: Revival
Google Google
Google lance Nano Banana Pro sur Gemini : l’IA qui transforme n’importe qui en graphiste professionnel (gratuitement).
Mobile Mobile
Le processeur Snapdragon 8 Gen 5 est en cours de préparation pour sa sortie.
Google Google
Google prépare NameDrop pour Android : échange de contacts en un clic (et peut-être plus encore).
Android Android
Android Auto change tout : des widgets de type smartphone arrivent.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?