Google prépare NameDrop pour Android : échange de contacts en un clic (et peut-être plus encore).

Sur iOS, la fonction NameDrop vous permet d'approcher le haut d'un iPhone d'un autre iPhone ou d'une Apple Watch pour lancer l'échange d'affiches de contact. La personne décide si elle souhaite recevoir uniquement les coordonnées de l'autre personne ou également partager les siennes, en choisissant les informations à inclure. Google prépare une fonctionnalité très similaire pour Android. Le code de la version bêta 25.44.32 des services Google Play contient des lignes relatives à une nouvelle fonctionnalité appelée Gesture Exchange , qui fait référence au format d'échange de données NFC (NDEF). Ce bloc de code contient également une activité nommée ContactExchangeActivity , qui est au cœur de la nouvelle expérience de partage de contacts. Avec la version suivante, Google Play Services 25.46.31, ceux qui ont analysé le fichier APK ont pu activer une des fonctionnalités d'échange de contacts et générer les premiers écrans fonctionnels . Sur le premier écran, l'utilisateur choisit les données à partager : photo de profil, numéro de téléphone et adresse e-mail. S'il le souhaite, il peut sélectionner l'option « Recevoir uniquement », ce qui lui permet de recevoir les informations de contact de l'autre personne sans partager ses propres données.
Le deuxième écran affiche quant à lui les informations reçues , que la personne ait choisi ou non de les partager. L'interface affiche le numéro de téléphone, l'adresse e-mail et la photo de profil de l'autre personne, qui deviendra probablement aussi sa photo de profil dans le carnet d'adresses. L'utilisateur appuie ensuite sur le bouton Enregistrer pour créer instantanément une nouvelle fiche contact sur son téléphone. Le même écran propose des raccourcis pour lancer directement un appel vidéo ou envoyer un message au contact nouvellement ajouté. Ces raccourcis sont d'une utilité limitée, car les deux utilisateurs sont généralement déjà en face à face lors de l'échange, mais ils s'inscrivent dans la logique des actions rapides liées au nouveau contact. Globalement, les écrans rappellent clairement l'expérience NameDrop, même si certains détails restent à finaliser.
Le code fait explicitement référence à la technologie NFC , ce qui suggère que la fonction d'échange de contacts utilise la communication de proximité pour connecter les deux téléphones. Le format cité, NFC Data Exchange Format (NDEF), est la norme utilisée pour l'échange de petits paquets de données entre appareils compatibles. Cependant, Google n'a pas encore précisé si l'intégralité du contenu des contacts transitera par NFC ou si la puce ne sera utilisée que pour le premier contact. L'échange d'une simple carte de visite numérique prend peu de place et s'inscrit aisément dans les limites de la technologie NFC, mais la présence d'une photo de profil complexifie la situation. On ignore si Google choisira de compléter la NFC par un canal comme le Bluetooth ou le Wi-Fi , ou s'il optimisera le format de l'image pour qu'elle reste de dimensions raisonnables. Pour l'instant, le code ne traite pas de cette question et ne révèle pas la voie choisie par l'entreprise.
