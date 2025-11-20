Android Auto change tout : des widgets de type smartphone arrivent.

Android Auto version 15.7.654604 (version bêta) introduit un panneau repensé pour la configuration des widgets sur l' écran d'accueil . Contrairement aux versions précédentes, l'interface ne se limite plus au simple réglage de la taille : il est désormais possible de modifier également la hauteur du widget. Google propose également un ensemble d' options de positionnement pour mieux gérer l'emplacement de chaque élément dans l'espace disponible. Cela permet aux conducteurs d'adapter plus précisément la disposition des widgets à la taille et au format de l'écran embarqué. La référence à « Earth » demeure dans l’interface de configuration ; il s’agit d’une étiquette qui identifie le projet de widget Android Auto. C’est un nom de code, mais il revient systématiquement dans cette phase de test et désigne la section dédiée aux nouveaux éléments de l’écran d’accueil . La présence de ces références indique que Google continue de travailler sur un système de widgets intégré à l'expérience embarquée, bien que celui-ci soit encore à ses débuts. L'objectif semble être de créer un écran d'accueil plus modulaire , permettant une meilleure séparation des différents éléments d'interface. Le panneau comporte également un bouton « Capture d'écran » situé en haut à gauche. Pour le moment, la commande n'est pas active et ne permet pas de capturer l'image de l'écran, du moins lors des tests effectués sur la version bêta. Rien n'indique que ce bouton sera intégré à la version stable : il pourrait s'agir d'un outil à usage interne, utile aux équipes développant et testant Android Auto avant sa sortie publique. Google pourrait également le réutiliser ultérieurement comme une fonctionnalité de partage conviviale.
Toutes ces fonctionnalités sont issues de l' analyse du fichier APK de l'application, ce qui nous permet d'identifier les portions de code et les interfaces qui ne sont pas encore utilisées au quotidien. Les développeurs qui suivent ces modifications doivent garder à l'esprit que les fonctionnalités ainsi identifiées ne seront pas nécessairement présentes dans la version finale. L'analyse détaillée révèle cependant clairement les domaines sur lesquels Google concentre ses efforts. En l'occurrence, l'attention se porte sur les widgets d'accueil d'Android Auto et la gestion de l'espace disponible entre le contenu et les commandes principales.
Outre les widgets, la version bêta d'Android Auto inclut une autre expérimentation concernant la barre de navigation inférieure . L'interface actuelle répartit les éléments sur toute la largeur de l'écran : l' horloge est à gauche, les icônes des applications au centre et les boutons principaux à droite. Les conducteurs doivent donc déplacer leur regard vers plusieurs points pour consulter l'heure, les applications et les commandes, selon un schéma assez dispersé. Dans les voitures équipées de très grands écrans, ce comportement peut accroître la distance visuelle entre les différentes informations affichées à bord. Cependant, le code propose une disposition alternative qui recentre tous les éléments, réduisant ainsi l'espace occupé par les boutons. Cette solution supprime l'affichage de l'heure et limite d'une unité le nombre d'applications accessibles directement depuis la barre. L’interface devient ainsi plus compacte, mais perd certaines informations et certains raccourcis que de nombreux utilisateurs pourraient trouver utiles, notamment la consultation immédiate de l’ heure . Le compromis entre la densité de contrôle et la quantité d'éléments visibles reste à calibrer. Cette variante de barre de navigation n'est pas encore disponible dans la version standard d'Android Auto. Google la maintient en phase de test et pourrait la modifier, l'améliorer, voire la supprimer en fonction des résultats des tests internes.
