Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Gemini 3 bouleverse la donne : ce que le nouveau modèle de Google peut faire
Publié le: 20/11/2025 @ 16:49:55: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleGoogle présente Gemini 3 , un modèle qui, selon la société, établit une nouvelle référence en matière de capacités multimodales et de gestion de très grands contextes , grâce à une fenêtre de 1 million de jetons (déjà présente auparavant). Google présente le Gemini 3 Pro comme le modèle le plus complet de son catalogue, conçu pour combiner texte, images, audio et vidéo dans une seule capacité multimodale (sur le papier, il semble être une réponse à GPT-5 ). L'article met en lumière les résultats obtenus lors de tests de performance publics , utilisés par Google pour démontrer les performances du modèle dans des domaines spécifiques. Gemini 3 surpasse les générations précédentes dans des tests tels que LMArena , qui mesure les compétences générales de complétion, MathArena Apex , qui se concentre sur le raisonnement mathématique, et MMMU-Pro , qui mesure les compétences multimodales. Google ajoute que le modèle gère le contenu vidéo avec plus de précision, comme l'indiquent les résultats sur Video-MMMU . Google introduit également un nouveau mode, appelé Deep Think , conçu pour améliorer la qualité du raisonnement grâce à un traitement étendu. Selon l'entreprise, ce mode permet à Gemini 3 de s'attaquer à des tâches plus structurées, notamment dans les cas d'utilisation nécessitant une analyse complexe ou une vérification étape par étape. Selon Google, Gemini 3 améliore également la qualité des interactions quotidiennes grâce à une compréhension plus précise du contexte étendu , en conservant les informations issues de longues conversations, de réunions transcrites ou de collections de documents, ce qui a un impact direct sur la qualité des réponses fournies aux utilisateurs.

Google confirme que Gemini 3 sera disponible dans l' application Gemini , où il remplacera les modèles précédents pour offrir des interactions plus stables et une assistance plus efficace pour les tâches quotidiennes. Ce modèle sera également intégré au mode IA de la recherche Google , qui exploitera ce nouveau système pour fournir des réponses plus contextualisées lorsque les utilisateurs combinent questions, images et contenu complexe. De nouvelles fonctionnalités de développement sont également disponibles via des plateformes telles que Google AI Studio , Vertex AI et Antigravity . Ces outils complètent Gemini 3 avec des options dédiées à l'analyse, au prototypage et aux applications personnalisées, permettant ainsi aux équipes d'ingénierie d'exploiter ses capacités multimodales et son raisonnement avancé. Google se concentre également sur les aspects de sécurité et de gouvernance , qu'elle affirme avoir renforcés afin de mieux contrôler les capacités du modèle, notamment grâce à son alignement sur le cadre de sécurité Frontiers , qui définit des directives de test et de vérification. Ces mesures visent à rendre l'intégration de Gemini 3 plus fiable dans les produits grand public.

Android Auto change tout : des widgets d... »« Test Fire Emblem Engage (Nintendo Switc...
Plus d'actualités dans cette catégorie
20-11Google prépare NameDrop pour Android : échange de contacts en un clic (et peut-être plus encore).
19-11Google lit secrètement tous vos e-mails. Une action en justice a été intentée.
14-11Gemini Live parle comme nous : audio natif sur Android et iOS, accents et débit de parole à la demande
13-11Google Home passe à la vitesse supérieure : éclairage et prises plus rapides, même sans Internet
13-11Google Maps obtient l'accès à des données clés sur les conducteurs Tesla. Musk cède.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Google Google
Google prépare NameDrop pour Android : échange de contacts en un clic (et peut-être plus encore).
Android Android
Android Auto change tout : des widgets de type smartphone arrivent.
Google Google
Gemini 3 bouleverse la donne : ce que le nouveau modèle de Google peut faire
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Fire Emblem Engage (Nintendo Switch) - Un épisode qui élève le niveau stratégique de la série bien au-dessus de la barre
Matériel Matériel
Des milliers de routeurs compromis par un botnet chinois. Voici la liste des modèles concernés.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?