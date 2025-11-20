La mise à jour de Windows 11 ralentit les cartes NVIDIA. Un correctif de pilote est indispensable.

Avec la sortie de Call of Duty: Black Ops 7, les deux principaux fabricants de cartes graphiques ont publié de nouvelles versions de pilotes optimisées pour ce nouvel opus. Nvidia a déployé GeForce 581.80, tandis qu'AMD a publié Radeon 25.11.1. La mise à jour d'AMD intègre une nouvelle fonctionnalité appelée FSR Ray Regeneration « Redstone », destinée à améliorer la génération des reflets et le ray tracing dans les jeux compatibles FSR. Quelques heures après la publication du pilote GeForce 581.80, Nvidia a déployé un correctif supplémentaire. L'entreprise a expliqué que les performances de certains jeux s'étaient dégradées suite à la mise à jour Windows 11 Patch Tuesday d'octobre pour les versions 24H2 et 25H2 (KB5066835). Le fabricant de cartes graphiques a présenté ce correctif comme une solution à un problème survenu après l'installation de la mise à jour système elle-même. Le correctif 581.94, basé sur le dernier pilote Game Ready, vise à stabiliser les performances des jeux souffrant de chutes d'images. Nvidia n'a pas précisé quels jeux étaient particulièrement vulnérables à la baisse de performances. Les joueurs, cependant, spéculent sur les titres récents les plus touchés, notamment Black Ops 7 et Battlefield 6. Microsoft n'a fait mention d'aucun incident similaire dans son tableau de bord de santé, ce qui n'a fait qu'accroître l'incertitude.
Les premiers retours des utilisateurs indiquent que le correctif résout bien les problèmes de saccades. Un joueur, ayant testé le correctif sur Black Ops 7 , Battlefield 6 et Arc Raiders, a signalé une nette amélioration de la fluidité du jeu. Les discussions au sein de la communauté sont toujours en cours, mais rien n'indique pour l'instant que le problème persiste sur d'autres titres ou configurations. Nvidia rappelle aux utilisateurs que le pilote 581.94 est encore une version bêta. L'entreprise le considère comme une version d'urgence, destinée aux utilisateurs rencontrant des problèmes de performance. Les joueurs ne rencontrant aucun problème peuvent attendre la sortie de la version finale certifiée WHQL. Toutefois, un correctif est disponible sur le site web officiel du fabricant et chacun peut le télécharger pour le tester sur son propre matériel.
