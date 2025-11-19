Google lit secrètement tous vos e-mails. Une action en justice a été intentée.

La transition numérique de Google en octobre est passée quasiment inaperçue. Gmail fonctionnait parfaitement, les messages Chat s'affichaient normalement et les visioconférences Meet étaient fluides. De l'extérieur, tout semblait être une simple mise à jour. Ce n'est qu'aujourd'hui, avec l'apparition d'une action collective, qu'il apparaît clairement qu'en coulisses, une manœuvre s'est déroulée, susceptible de devenir l'un des plus importants conflits liés à la protection de la vie privée de ces dernières années. Thomas Thele et Melo Porter accusent Google d'avoir déployé secrètement le système d'intelligence artificielle Gemini sur toutes ses plateformes de messagerie. Selon la plainte, ce système aurait eu accès à l'intégralité de l'historique des communications : courriels, pièces jointes, conversations et appels vidéo. La plainte décrit un mécanisme qui, selon les plaignants, viole la confiance des utilisateurs et leur droit légitime au respect de leur vie privée. Jusqu'en octobre, le traitement des données par Gemini était censé se limiter aux personnes ayant donné leur consentement éclairé. Les plaignants affirment que Google a par la suite activé cette fonctionnalité à l'échelle mondiale, sans en informer clairement les utilisateurs. La plainte souligne également le caractère problématique de la clause « En activant ce paramètre, vous consentez », alors que, selon les plaignants, la fonctionnalité était déjà activée indépendamment de toute action de l'utilisateur.
Les documents déposés auprès du tribunal allèguent que Google a agi délibérément. Les paramètres étaient conçus pour donner l'illusion d'un consentement libre et éclairé, alors même que les utilisateurs n'avaient aucune possibilité concrète de s'y opposer. Selon les plaignants, il s'agissait d'une manœuvre trompeuse visant à se soustraire à toute responsabilité et à justifier l'activation automatique des fonctionnalités analytiques de Gemini. La plainte détaille l'étendue des données auxquelles Gemini aurait pu accéder. Selon Thele, il s'agit notamment d'informations financières, de données professionnelles, d'activités religieuses et politiques, de soins médicaux, de relations familiales, de contacts sociaux, de comportements d'achat et d'habitudes de vie quotidiennes. La plainte soutient que si les allégations sont confirmées, le système a accédé à la quasi-totalité des aspects de la vie de l'utilisateur et a ensuite analysé ces données pour créer des profils stratégiques et commerciaux.
Les accusations portées contre Google peuvent paraître accablantes, mais pour de nombreux utilisateurs, elles reflètent une réalité bien connue. L'écosystème de Google repose sur l'échange de données par souci de commodité. Les moteurs de recherche, la messagerie électronique, la messagerie instantanée et les services cloud fonctionnent selon des modèles qui traitent d'énormes quantités d'informations. Cette action en justice soulève non seulement des questions quant à la responsabilité de Google, mais amène également les consommateurs à s'interroger sur le prix qu'ils paient pour l'utilisation des services numériques. La plainte invoque de nombreuses lois, notamment la loi californienne sur l'atteinte à la vie privée (California Invasion of Privacy Act), la loi sur l'accès aux informations informatiques et la fraude (Computer Information Access and Fraud Act) et la loi sur la conservation des communications (Communications Retention Act). Les plaignants font également valoir le droit constitutionnel californien à la vie privée. Ils soutiennent que les agissements de Google étaient frauduleux, contraires à l'éthique et aux normes sociales, et que l'intelligence artificielle a été déployée sans en informer les utilisateurs.
Google n'a pour l'instant fait aucun commentaire, mais on peut déjà s'attendre à ce que les conséquences possibles créent un précédent influençant le fonctionnement des systèmes d'IA dans les services aux consommateurs.
Les documents déposés auprès du tribunal allèguent que Google a agi délibérément. Les paramètres étaient conçus pour donner l'illusion d'un consentement libre et éclairé, alors même que les utilisateurs n'avaient aucune possibilité concrète de s'y opposer. Selon les plaignants, il s'agissait d'une manœuvre trompeuse visant à se soustraire à toute responsabilité et à justifier l'activation automatique des fonctionnalités analytiques de Gemini. La plainte détaille l'étendue des données auxquelles Gemini aurait pu accéder. Selon Thele, il s'agit notamment d'informations financières, de données professionnelles, d'activités religieuses et politiques, de soins médicaux, de relations familiales, de contacts sociaux, de comportements d'achat et d'habitudes de vie quotidiennes. La plainte soutient que si les allégations sont confirmées, le système a accédé à la quasi-totalité des aspects de la vie de l'utilisateur et a ensuite analysé ces données pour créer des profils stratégiques et commerciaux.
Les accusations portées contre Google peuvent paraître accablantes, mais pour de nombreux utilisateurs, elles reflètent une réalité bien connue. L'écosystème de Google repose sur l'échange de données par souci de commodité. Les moteurs de recherche, la messagerie électronique, la messagerie instantanée et les services cloud fonctionnent selon des modèles qui traitent d'énormes quantités d'informations. Cette action en justice soulève non seulement des questions quant à la responsabilité de Google, mais amène également les consommateurs à s'interroger sur le prix qu'ils paient pour l'utilisation des services numériques. La plainte invoque de nombreuses lois, notamment la loi californienne sur l'atteinte à la vie privée (California Invasion of Privacy Act), la loi sur l'accès aux informations informatiques et la fraude (Computer Information Access and Fraud Act) et la loi sur la conservation des communications (Communications Retention Act). Les plaignants font également valoir le droit constitutionnel californien à la vie privée. Ils soutiennent que les agissements de Google étaient frauduleux, contraires à l'éthique et aux normes sociales, et que l'intelligence artificielle a été déployée sans en informer les utilisateurs.
Google n'a pour l'instant fait aucun commentaire, mais on peut déjà s'attendre à ce que les conséquences possibles créent un précédent influençant le fonctionnement des systèmes d'IA dans les services aux consommateurs.
Plus d'actualités dans cette catégorie
14-11Gemini Live parle comme nous : audio natif sur Android et iOS, accents et débit de parole à la demande
13-11Google Home passe à la vitesse supérieure : éclairage et prises plus rapides, même sans Internet
12-11Adieu Google Assistant : Gemini arrive sur Google TV Streamer, mais, surprise, Chromecast est également mis à jour.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité