NVIDIA se tourne vers un nouveau type de mémoire pour l'IA.

NVIDIA semble préparer une transformation radicale de sa chaîne d'approvisionnement en mémoire pour l'infrastructure d'IA, en passant aux modules LPDDR pour ses serveurs d'IA et en abandonnant la DDR traditionnelle. L'un des arguments de NVIDIA en faveur du LPDDR plutôt que du DDR5 est son efficacité énergétique supérieure et ses mécanismes de correction d'erreurs avancés. Par ailleurs, les experts constatent que le marché de la mémoire est entré dans une période de pénurie, la demande de DRAM ayant connu une croissance rapide ces derniers mois. Initialement, l'impact était jugé modéré, les fabricants devant augmenter leurs capacités de production, mais l'ampleur de la construction des centres de données a largement dépassé les prévisions des analystes. Cette situation a contraint des entreprises comme NVIDIA à prendre des décisions difficiles, notamment le passage au LPDDR pour ses serveurs d'IA.
Selon Counterpoint Research, cette transition engendre un véritable bouleversement. Les analystes préviennent que la principale conséquence sera une forte augmentation des tensions sur la chaîne d'approvisionnement. Le passage de NVIDIA à la mémoire LPDDR en fait un client au même titre que les plus grands fabricants de smartphones, et l'industrie n'est tout simplement pas préparée à une telle demande. Quant aux prix, ils devraient augmenter de 50 % supplémentaires en quelques trimestres seulement, en plus de la hausse annuelle de 50 % déjà prévue. Cela signifie que le marché pourrait voir le coût de la mémoire doubler en quelques mois. Pour le secteur de l'IA, cette transition semble logique, voire bénéfique, mais pour les consommateurs, elle crée un autre problème majeur.
