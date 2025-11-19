GTA 6 pourrait sortir sur Nintendo Switch 2.

Publié le: 19/11/2025 @ 18:11:12: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
GTA 6 est l'un des jeux les plus attendus. Sa sortie a de nouveau été repoussée, officieusement en raison de problèmes de performances. Le jeu est actuellement prévu sur PS5 et Xbox Series X/S, et une version PC est également prévue. Cependant, il est possible qu'il finisse par sortir sur une autre plateforme. Les graphismes de Grand Theft Auto 6 sont époustouflants, ce qui risque de pousser les consoles dans leurs retranchements. Il n'est donc pas surprenant qu'il n'y ait aucune chance théorique de porter le jeu sur Nintendo Switch 2 – du moins en théorie, car des tests seraient en cours. La Switch 2 est en retrait par rapport à la PS5 et à la Xbox Series X, ce qui pourrait représenter un défi de taille pour les développeurs et mener à l'abandon définitif du projet. D'après le leaker Nate the Hate, Rockstar teste actuellement la faisabilité d'un portage de GTA 6 sur Nintendo Switch 2, évalue sa pertinence et vérifie si le jeu sera jouable et acceptable sur cette console. Bien entendu, cela ne signifie pas que le jeu sortira sur une console Nintendo, les développeurs le testant sur différentes plateformes durant son développement. Par ailleurs, on pensait un temps que la Switch originale ne pourrait pas faire tourner The Witcher 3 ou Kingdom Come: Deliverance, et pourtant, ces deux titres ont été portés sur cette console.
Bien sûr, en raison des limitations techniques de la console, les développeurs devraient faire des compromis : le jeu aurait des graphismes inférieurs et pourrait ne pas fonctionner de manière stable. La Nintendo Switch 2, bien que moins puissante que la PlayStation 5 ou la Xbox Series X, possède plusieurs atouts qui pourraient faciliter le portage du jeu. Tout d'abord, la console dispose de plus de RAM que la Xbox Series S, ce qui pourrait s'avérer utile pour le portage, notamment pour une version optimisée pour cette plateforme. Un autre atout majeur de la Switch 2 est sa compatibilité avec la technologie NVIDIA DLSS, qui améliore les performances. Bien sûr, même si un portage de GTA 6 sur Nintendo Switch 2 voit le jour, il ne sera pas disponible le 19 novembre 2026, mais plus tard. Les joueurs PC devront également patienter ; certains évoquent même 2028.
