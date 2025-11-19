Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
GTA 6 pourrait sortir sur Nintendo Switch 2.
Publié le: 19/11/2025 @ 18:11:12: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosGTA 6 est l'un des jeux les plus attendus. Sa sortie a de nouveau été repoussée, officieusement en raison de problèmes de performances. Le jeu est actuellement prévu sur PS5 et Xbox Series X/S, et une version PC est également prévue. Cependant, il est possible qu'il finisse par sortir sur une autre plateforme. Les graphismes de Grand Theft Auto 6 sont époustouflants, ce qui risque de pousser les consoles dans leurs retranchements. Il n'est donc pas surprenant qu'il n'y ait aucune chance théorique de porter le jeu sur Nintendo Switch 2 – du moins en théorie, car des tests seraient en cours. La Switch 2 est en retrait par rapport à la PS5 et à la Xbox Series X, ce qui pourrait représenter un défi de taille pour les développeurs et mener à l'abandon définitif du projet. D'après le leaker Nate the Hate, Rockstar teste actuellement la faisabilité d'un portage de GTA 6 sur Nintendo Switch 2, évalue sa pertinence et vérifie si le jeu sera jouable et acceptable sur cette console. Bien entendu, cela ne signifie pas que le jeu sortira sur une console Nintendo, les développeurs le testant sur différentes plateformes durant son développement. Par ailleurs, on pensait un temps que la Switch originale ne pourrait pas faire tourner The Witcher 3 ou Kingdom Come: Deliverance, et pourtant, ces deux titres ont été portés sur cette console.

Bien sûr, en raison des limitations techniques de la console, les développeurs devraient faire des compromis : le jeu aurait des graphismes inférieurs et pourrait ne pas fonctionner de manière stable. La Nintendo Switch 2, bien que moins puissante que la PlayStation 5 ou la Xbox Series X, possède plusieurs atouts qui pourraient faciliter le portage du jeu. Tout d'abord, la console dispose de plus de RAM que la Xbox Series S, ce qui pourrait s'avérer utile pour le portage, notamment pour une version optimisée pour cette plateforme. Un autre atout majeur de la Switch 2 est sa compatibilité avec la technologie NVIDIA DLSS, qui améliore les performances. Bien sûr, même si un portage de GTA 6 sur Nintendo Switch 2 voit le jour, il ne sera pas disponible le 19 novembre 2026, mais plus tard. Les joueurs PC devront également patienter ; certains évoquent même 2028.
NVIDIA se tourne vers un nouveau type de... »« PlayStation : Les promotions de fin d'an...
Plus d'actualités dans cette catégorie
19-11Test Hot Stakes Casino - American Roulette (PS5) - faites vos jeux, rien ne va plus
18-11Test Kotenok (PS5) - Un jeu de plateforme 2D sans fioritures
17-11Test King of Ping Pong : MEGAMIX (PS5) - Quand le ping pong rencontre Punch-Out
14-11Test Tales of Xillia Remastered (PS5) - Un remaster réussi d'un jeu PS3
14-11Ubisoft retire son rapport financier et gèle ses actions.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Google Google
Google lit secrètement tous vos e-mails. Une action en justice a été intentée.
Matériel Matériel
NVIDIA se tourne vers un nouveau type de mémoire pour l'IA.
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
GTA 6 pourrait sortir sur Nintendo Switch 2.
Consoles Consoles
PlayStation : Les promotions de fin d'année annoncées
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Hot Stakes Casino - American Roulette (PS5) - faites vos jeux, rien ne va plus
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?