PlayStation : Les promotions de fin d'année annoncées

Les Promotions de fin d'année sur une partie de la gamme PlayStation se dérouleront du 21 novembre au 18 décembre. Pendant les Promotions de fin d'année, vous retrouverez des offres sur les jeux, les accessoires et les consoles PlayStation en magasin, auprès des revendeurs participants et sur le PlayStation Store, direct.playstation.com Voici quelques exemples :
* · 100€ de remise immédiate sur la PlayStation 5 Standard
* · 150€ de remise immédiate sur la PlayStation 5 Numérique
* · 100€ de remise immédiate sur la PlayStation 5 Pro
* · 100€ de remise sur le PlayStation VR2
* · 20€ de remise sur une sélection de DualSense jusqu'au 05/12 inclus
* · 30€ de remise sur la DualSense Edge jusqu'au 12/12 inclus
* · 20€ de remise sur le PlayStation Portal
* · 20€ de remise sur les casques PlayStation Pulse Elite
* · 30€ de remise sur les écouteurs Pulse Explore
* · Des remises allant jusqu’à 50€ sur une sélection de jeux édités par Sony Interactive Entertainment tel que Astro-Bot, God of War Ragnarok, Marvel's Spider-Man 2, et bien d'autres encore
