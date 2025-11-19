YouTube souhaite devenir un service de messagerie.

YouTube a lancé une expérience avec une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d'envoyer des messages directement depuis l'application et de partager des vidéos au sein de la plateforme. Le géant du streaming vidéo, propriété de Google, cherche à simplifier le partage et la discussion de contenu en supprimant le recours à des applications tierces de partage de liens. Auparavant, les utilisateurs devaient copier les liens vidéo et les partager par messagerie instantanée ou e-mail ; la nouvelle solution permet d'intégrer l'ensemble du processus dans une seule application. La nouvelle fonctionnalité de partage et de messagerie est actuellement testée en Irlande et en Pologne. Elle est accessible aux personnes de 18 ans et plus connectées à leur compte YouTube. Une fois activée dans l'application mobile, elle permet d'envoyer des invitations à partager des vidéos, que les autres utilisateurs peuvent accepter ou refuser. L'expérimentation permet également de consulter les conversations dans l'onglet Messages, accessible en appuyant sur l'icône de cloche de notification. Les utilisateurs peuvent supprimer des conversations ou bloquer des expéditeurs s'ils ne souhaitent plus recevoir de messages. Cette nouvelle fonctionnalité prend en charge les vidéos courtes et longues, ainsi que les diffusions en direct.
YouTube avait déjà expérimenté un système de messagerie instantanée, lancé en 2017 puis abandonné. La fonctionnalité actuelle semble répondre aux demandes répétées des utilisateurs qui réclamaient depuis des années un moyen simple de mettre en ligne des vidéos et de participer à des discussions sans quitter l'application. Spotify a fait de même en intégrant la messagerie directe à son application. YouTube, de son côté, s'appuie sur l'expérience d'autres plateformes de médias sociaux et de streaming pour créer une solution intégrée regroupant les fonctions de partage et de communication. YouTube n'a pas encore annoncé la date de disponibilité de cette fonctionnalité dans d'autres pays ni si elle deviendra une composante standard de l'application pour tous les utilisateurs. L'entreprise souligne que ces tests sont expérimentaux et que les décisions concernant le déploiement ultérieur de la fonctionnalité dépendront des retours des participants et du suivi du comportement des utilisateurs.
YouTube avait déjà expérimenté un système de messagerie instantanée, lancé en 2017 puis abandonné. La fonctionnalité actuelle semble répondre aux demandes répétées des utilisateurs qui réclamaient depuis des années un moyen simple de mettre en ligne des vidéos et de participer à des discussions sans quitter l'application. Spotify a fait de même en intégrant la messagerie directe à son application. YouTube, de son côté, s'appuie sur l'expérience d'autres plateformes de médias sociaux et de streaming pour créer une solution intégrée regroupant les fonctions de partage et de communication. YouTube n'a pas encore annoncé la date de disponibilité de cette fonctionnalité dans d'autres pays ni si elle deviendra une composante standard de l'application pour tous les utilisateurs. L'entreprise souligne que ces tests sont expérimentaux et que les décisions concernant le déploiement ultérieur de la fonctionnalité dépendront des retours des participants et du suivi du comportement des utilisateurs.
Plus d'actualités dans cette catégorie
17-11YouTube et TikTok pourraient disparaître d'Australie. L'Union européenne se félicite de la nouvelle loi.
10-11WhatsApp, un tournant en Europe : vous pouvez discuter avec ceux qui ne l’utilisent pas, dès la version bêta.
10-11Le Danemark prévoit d'instaurer l'une des interdictions d'accès aux réseaux sociaux les plus restrictives au monde
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité